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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

حاتم فهمي يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني - أخبار كلمتك

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حاتم فهمي يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني - أخبار كلمتك

حاتم فهمي يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 11:25 مساءً - احتفل الفنان حاتم فهمي بزفافه علي فتاة من خارج الوسط الفني، فى حفل اقتصر علي حضور الأهل والأصدقاء.

يذكر أن حاتم فهمي قد طرح أغنية "تفوت سنين"  على "يوتيوب" منذ عدة سنوات، وقد لاقت الأغنية رواجا بين مستمعيها من جميع الأجيال وتم مشاركتها بكثرة على جميع منصات التواصل الاجتماعى الأغنية من كلمات وألحان عمر الشربينى، وتوزيع جبريال دومينيك، وتمت أعمال الميكس والماستر فى ستيرلنج ساوند ستوديو.

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أغنية "تفوت سنين" من أغانى ألبوم حاتم فهمى، الجديد والذى تعاون فيه مع عدد كبير من صناع الموسيقى، ومنهم إبراهيم شتا وعمر يحيى وعمر الشربينى وربيع السيوفى، ومن الملحنين كريم محسن وعمر الشربينى، ويشارك حاتم بنفسه فى الألحان، كما يتعاون مع الموزعين هانى يعقوب، وكريم عبدالوهاب، أحمد حسين ومينا، محمد عبد السلام، وليد شراقى، محمد رامى.

 

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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