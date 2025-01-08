مشاهير العرب - هنا الزاهد توجه رسالة لـ تامر حسني لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 05:27 مساءً - ردت الفنانة هنا الزاهد على تهنئة الفنان تامر حسني لها، بعد طرح مسلسلها «إقامة جبرية» الذي يسجل أولى بطولاتها المطلقة.

وكتبت هنا الزاهد عبر ستوري حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «شكرا يا تامر على تشجيعك.. بجد تستاهل المكان اللي انت فيه.. نجم كبير فنيا وإنسانيا وصديق لا يعوض.. شكرا من قلبي يا رب يعجب الناس».

وفي وقت سابق أشاد الفنان تامر حسني بـ مسلسل إقامة جبرية وطالب الجمهور بمشاهدة العمل مؤكدا أن دور هنا الزاهد خلاله سيكون مفاجأة، وكتب في ستوري عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «مليون مبروك يا أجمل هنا.. المسلسل شكله هيكسر الدنيا ودورك مختلف جدا وبرافو على جرأتك في تقديم عمل درامي مختلف كده.. يلا كله يركز مع مسلسل هنا علشان هتتفاجئوا بجد وهتسقفولها.. وألف مبروك لكل النجوم الكبار وصناع المسلسل».

شخصية هنا الزاهد بـ مسلسل «إقامة جبرية»

وتلعب هنا الزاهد، خلال أحداث مسلسل «إقامة جبرية»، دور صيدلانية تلجأ للطب النفسي بعد وفاة زوجها، وتذهب هنا الزاهد إلى العيادة الطبية بناء على طلب الدكتورة النفسية التي تجسد شخصيتها الفنانة صابرين، وتتابع الأحداث وتتعرف خلال الأحداث على محمد الشرنوبي، الذي يقدم دور ابن صابرين.

أحداث مسلسل إقامة جبرية

تدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في عشر حلقات.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

يشارك في مسلسل إقامة جبرية بجانب هنا الزاهد عدد من النجوم الفن أبرزهم «محمد الشرنوبي، صابرين، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وضيف الشرف أحمد حاتم، وأخرين من نجوم الفن، والعمل ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

آخر أعمال هنا الزاهد

تنتظر الفنانة هنا الزاهد عرض فيلم ري ستارت، بطولة الفنان تامر حسني، ويسجل العمل التعاون الثاني بينهما بعدما قدما معا فيلم «بحبك» الذي تم عرضه في عام 2022، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.

أبطال فيلم ري ستارت

ويضم فيلم ري ستارت، في بطولته، عدد من نجوم الفن بجانب تامر حسني، وهم: هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.