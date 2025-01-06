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مشاهير العرب - بعد أيام من عرضه.. فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» يتصدر التريند - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد أيام من عرضه.. فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» يتصدر التريند - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد أيام من عرضه.. فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» يتصدر التريند - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 02:55 مساءً - تصدر فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، للفنان عصام عمر، تريند مواقع التواصل الإجتماعي، بعد عرضه منذ أيام في مختلف دور العرض السينمائية.

إيرادات فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

وحقق فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، إيرادات 443 ألف جنيه، في دور العرض المصرية، يوم السبت، مقابل 3524 تذكرة، ليرتفع إجمالي إيراداته في 4 أيام عرض إلى مليون و808 آلاف جنيه.

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» بطولة عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، إخراج خالد منصور الذي شارك في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

أحداث فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

وتدور أحداث «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» حول «حسن» الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد «رامبو» من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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