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مشاهير العرب - سلمى أبو ضيف في نهاية 2024: «سنة نموي الروحي» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - سلمى أبو ضيف في نهاية 2024: «سنة نموي الروحي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سلمى أبو ضيف في نهاية 2024: «سنة نموي الروحي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - أعربت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنـستجرام» عن سعادتها بالإنجازات التي حققتها على مدار عام 2024، مشيرة إلى أنه كان عام الحظ بالنسبة لها سواء على الصعيد المهني أو الشخصي.

سلمى أبو ضيف في نهاية 2024

وشاركت سلمى أبو ضيف، عبر حسابها على «إنستجرام» عدد من اللقطات التي تكشف عن إنجازاتها في 2024، وعلقت عليها قائلة: «ممتنة لعام 2024، إنها سنة دوران جميلة في حياتي المهنية وحياتي الشخصية ونموي الروحي وقد أعطتني أعظم هدية في الحياة، إليكم معالم عام 2024 الحمد لله والشكر ليك من فضلك يا رب».

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

والجدير بالذكر، أن سلمى أبو ضيف احتفلت بالعديد من النجاحات خلال عام 2024، حيث شهدت عرض مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الذي نافست من خلاله ضمن أعمال موسم رمضان 2024، بالإضافة لعرض فيلم «أنف وثلاث عيون» بالتعاون مع الفنان ظافر العابدين.

من هي الفنانة سلمي أبو ضيف؟

بدأت سلمي أبو ضيف صاحبة الـ27 عاما، العمل كمذيعة في سن الـ16 من خلال راديو «رحاب إف إم» على الإنترنت، ودرست الإعلام، وعملت كعارضة أزياء.

وشاركت الفنانة سلمي أبو ضيف في أول ظهور لها من خلال مسلسل «حلاوة الدنيا» مع الفنانة التونسية هند صبري في عام 2017.

وانطلقت بعدها في العديد من الأعمال الفنية، حيث شاركت في مسلسل «حتي لا تطفئ الشمس» مع الفنانة ميرفت أمين في عام 2017، وفيلم «الشيخ جاكسون» مع الفنان أحمد الفيشاوي في عام 2017، ومسلسل «طلعت روحي» في عام 2018 بطولة عدد من النجوم الشباب، ومسلسل «لدينا أقول أخري» مع النجمة يسرا.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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