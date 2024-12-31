مشاهير العرب - سلمى أبو ضيف في نهاية 2024: «سنة نموي الروحي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - أعربت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنـستجرام» عن سعادتها بالإنجازات التي حققتها على مدار عام 2024، مشيرة إلى أنه كان عام الحظ بالنسبة لها سواء على الصعيد المهني أو الشخصي.

سلمى أبو ضيف في نهاية 2024

وشاركت سلمى أبو ضيف، عبر حسابها على «إنستجرام» عدد من اللقطات التي تكشف عن إنجازاتها في 2024، وعلقت عليها قائلة: «ممتنة لعام 2024، إنها سنة دوران جميلة في حياتي المهنية وحياتي الشخصية ونموي الروحي وقد أعطتني أعظم هدية في الحياة، إليكم معالم عام 2024 الحمد لله والشكر ليك من فضلك يا رب».

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

والجدير بالذكر، أن سلمى أبو ضيف احتفلت بالعديد من النجاحات خلال عام 2024، حيث شهدت عرض مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الذي نافست من خلاله ضمن أعمال موسم رمضان 2024، بالإضافة لعرض فيلم «أنف وثلاث عيون» بالتعاون مع الفنان ظافر العابدين.

من هي الفنانة سلمي أبو ضيف؟

بدأت سلمي أبو ضيف صاحبة الـ27 عاما، العمل كمذيعة في سن الـ16 من خلال راديو «رحاب إف إم» على الإنترنت، ودرست الإعلام، وعملت كعارضة أزياء.

وشاركت الفنانة سلمي أبو ضيف في أول ظهور لها من خلال مسلسل «حلاوة الدنيا» مع الفنانة التونسية هند صبري في عام 2017.

وانطلقت بعدها في العديد من الأعمال الفنية، حيث شاركت في مسلسل «حتي لا تطفئ الشمس» مع الفنانة ميرفت أمين في عام 2017، وفيلم «الشيخ جاكسون» مع الفنان أحمد الفيشاوي في عام 2017، ومسلسل «طلعت روحي» في عام 2018 بطولة عدد من النجوم الشباب، ومسلسل «لدينا أقول أخري» مع النجمة يسرا.