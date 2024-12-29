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زوجة عدوية في آخر ظهور تليفزيوني لهما: جت لي جلطة من شدة الزعل عليه (فيديو) - أخبار كلمتك

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زوجة عدوية في آخر ظهور تليفزيوني لهما: جت لي جلطة من شدة الزعل عليه (فيديو) - أخبار كلمتك

زوجة عدوية في آخر ظهور تليفزيوني لهما: جت لي جلطة من شدة الزعل عليه (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:51 مساءً - رحل اليوم سلطان الأغنية الشعبية المطرب أحمد عدوية عن عمر ناهز الـ 79 عاما.

وفي آخر لقاء تليفزيوني لعدوية برفقة زوجته الراحلة نوسي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج كلمة أخيرة، تحدثت زوجته عن مدى حبها له والترابط الذي يجمعهما.

قالت زوجته في ذلك اللقاء: حينما سقط عدوية وتعرض لكسر في قدمه، أصبت بجلطة من شدة الحزن عليه.

أحمد عدوية

ويعتبر عدوية من أهم  المغنيين الشعبيين في فترة السبعينات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، فيعتبر الأب الروحي لمن جاؤوا بعده مثل حكيم.  وبالإضافة إلى ذلك فقد شارك عدوية في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة.

 والكثير من عمالقة الموسيقى العربية في زمنه مدحوا صوته مثل محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ بل وقد وصل الأمر إلى أنه  في إحدى الحفلات الخاصة غنى عبد الحليم حافظ أغنية عدوية «السح الدح إمبو» وغنّى عدوية أغنية عبد الحليم حافظ «خسارة خسارة».

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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