دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

حكم تشادي لمباراة بيراميدز وساجرادا بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حكم تشادي لمباراة بيراميدز وساجرادا بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

حكم تشادي لمباراة بيراميدز وساجرادا بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 03:55 مساءً -  تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد طاقم حكام مباراة ساجرادا في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا في السادسة من مساء السبت ١١ يناير الجاري، على استاد ١١ نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، في إطار دور المجموعات.

 

حكام مباراة بيراميدز وساجرادا 

 ويدير اللقاء الحكم التشادي محمد الحاج علاو، ويعاونه الكاميروني إلفيس نيوبي المساعد الأول، والتشادي عيسى بوجولا المساعد الثاني، والحكم الرابع التشادي عثمان عبد الكريم.

 

 ويراقب المباراة، أرليندو رودريجيز من ساو تومي، ويراقب أداء الحكام، دياتا بادارا من السنغال، والمنسق العام جبريل ناصيرو من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيفان سيلفيو من أنجولا، والمنسق الأمني كريستوفين كاكيوا من ناميبيا، وكريستا فلورا مساعد المنسق العام من جنوب أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق