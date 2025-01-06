حكم تشادي لمباراة بيراميدز وساجرادا بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 03:55 مساءً - تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد طاقم حكام مباراة ساجرادا في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا في السادسة من مساء السبت ١١ يناير الجاري، على استاد ١١ نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، في إطار دور المجموعات.

حكام مباراة بيراميدز وساجرادا

ويدير اللقاء الحكم التشادي محمد الحاج علاو، ويعاونه الكاميروني إلفيس نيوبي المساعد الأول، والتشادي عيسى بوجولا المساعد الثاني، والحكم الرابع التشادي عثمان عبد الكريم.

ويراقب المباراة، أرليندو رودريجيز من ساو تومي، ويراقب أداء الحكام، دياتا بادارا من السنغال، والمنسق العام جبريل ناصيرو من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيفان سيلفيو من أنجولا، والمنسق الأمني كريستوفين كاكيوا من ناميبيا، وكريستا فلورا مساعد المنسق العام من جنوب أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.