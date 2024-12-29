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مسلسلات رمضان 2025، أبرز النجوم المنضمين لمسلسل قهوة المحطة - أخبار كلمتك

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مسلسلات رمضان 2025، أبرز النجوم المنضمين لمسلسل قهوة المحطة - أخبار كلمتك

مسلسلات رمضان 2025، أبرز النجوم المنضمين لمسلسل قهوة المحطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 12:55 مساءً - تعاقد خلال الأيام الأخيرة كل من الفنان رياض الخولي والفنان حسن أبو الروس، والفنانة هالة صدقي على المشاركة في مسلسل قهوة المحطة، المقرر أن تبدأ أسرة العمل تصوير أحداثه خلال الأسبوع القادم.


مسلسل قهوة المحطة 
المسلسل من تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري، لتكون بذلك أحدث المنضمين للعمل الذي يشارك في بطولته أحمد خالد صالح وأحمد غزي وبيومي فؤاد وانتصار، وانتاج شركة سينرجي التي تعمل على استكمال باقي أبطال العمل الذين سيعلن عنهم في الأيام المقبلة.


يذكر أن المسلسل بطولة جماعية للنجوم ويعرض في ١٥ حلقة تدور أحداثها في إطار اجتماعي مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، ومن المقرر أن يبدأ تصويره قريبًا، وذلك بعد أن انتهت الشركة المنتجة من تحديد مواقع التصوير التي ستجمع أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد، ويعكف المؤلف عبد الرحيم كمال على الانتهاء من كافة حلقات المسلسل لتسليمها لشركة الانتاج قبل بداية التصوير.

 

ومن المقرر أن يبدأ تصويره قريبًا، وذلك بعد أن انتهت الشركة المنتجة من تحديد مواقع التصوير التي ستجمع أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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