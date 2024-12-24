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نانسي عجرم تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة - أخبار كلمتك

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نانسي عجرم تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة - أخبار كلمتك

نانسي عجرم تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:25 مساءً - احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بأعياد الميلاد، ووجهت التهنئة لجمهورها بهذه المناسبة.

ونشرت نانسي عجرم صورة لها مع شجرة الكريسماس عبر حسابها على منصة إكس وعلقت: “عيد ميلاد سعيد، أتمنى أن يجلب لكم موسم العطلات هذا ولأحبائكم السلام والسعادة والبركات التي لا نهاية لها”.

 

شائعة انفصال نانسي عجرم

وفي وقت سابق، كانت الفنانة نانسي عجرم حرصت على الرد على شائعة انفصالها التي انتشرت مؤخرًا.

ونشرت نانسي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة تجمعها بزوجها الطبيب فادي الهاشم وبناتها، خلال تواجدها بأحد جبال لبنان، لتؤكد للجميع أن ما تم تداوله مؤخرًا حول طلاقها ما هو إلا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

 

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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