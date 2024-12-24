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وزير الثقافة يفتتح "المعرض الاستيعادي" للفنان الراحل مصطفى الفقي - أخبار كلمتك

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وزير الثقافة يفتتح "المعرض الاستيعادي" للفنان الراحل مصطفى الفقي - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يفتتح "المعرض الاستيعادي" للفنان الراحل مصطفى الفقي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:30 مساءً - الثلاثاء 24/ديسمبر/2024 - 10:16 م 12/24/2024 10:16:18 PM

جانب من الافتتاح،
جانب من الافتتاح، كلمتك

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، "المعرض الاستيعادي" للفنان الكبير الراحل "مصطفى الفقي"، في قاعة أفق، ‏بحضور أسرة الراحل، ونخبة من الفنانين التشكيليين، وتلاميذه، ومحبيه، ويستمر المعرض حتى 16 يناير 2025.‏

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وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: "إن هذا المعرض يعكس تقدير وزارة الثقافة للإبداع الفني الذي يُبرز الهوية ‏المصرية، ويُخلد ذكرى الفنان الكبير "مصطفى الفقي"، مشيرًا إلى أن أعماله ستظل ‏مصدر إلهام للأجيال القادمة، وتذكيرًا دائمًا بأهمية الفن في إثراء ثقافة المجتمع‎، وأوضح وزير الثقافة، أن الراحل صاحب ‏مدرسة فنية متفردة بتيماتها الخاصة التي تعبر عن تنوع ثقافي فكري للمبدع الراحل، ودعا وزير الثقافة، طلاب كليات الفنون، ‏لزيارة المعرض والاطلاع واكتساب الخبرات من أحد أهم فناني مصر.

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مسيرة طويلة وأعمال مميزة

 

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ويضم المعرض مجموعة مميزة من أعمال الفنان الراحل، التي تجسد مسيرته الفنية الطويلة، وإسهاماته البارزة في الفن التشكيلي ‏المصري. ويُعد فرصة للجمهور للتعرف على إبداعاته، والاستمتاع بجماليات فنه الفريد.‏

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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