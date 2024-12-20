محمود حميدة يكشف سبب إطلاق «قمر 14 على دورة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 03:27 مساءً - انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ويحضر المؤتمر، السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والفنان الكبير محمود حميدة الرئيس الشرفي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والسفير أشرف إبراهيم مساعد وزير الخارجية، وعبد الله مصطفى مساعد وزير الشباب، والفنان محيي إسماعيل، والمنتج جابي خوري، وغيرهم.

محمود حميدة

وقال الفنان الكبير محمود حميدة خلال كلمته بالمؤتمر: "شعار المهرجان هذا العام (قمر 14 ) لأن دي الدورة الرابعة عشرة وعندي إحساس إن احنا في نصف الشهر والشهر هو مفهوم قد يكون المعنى الأكبر هو الحياة كلها وأشعر أني أقف في منتصف الحدث اللي أنا شايفه.. والنور الذي يعكسه هذا الحدث إشعاعه في الزمان كبير جدا".

وتابع: "أرجو أن تكون هذه هي روح الأداء لدى كل من يعمل في المهرجان وتكون هذه هي روح العمل لديهم في استقبال الضيوف بأفلامهم وفي تنظيم الأعمال المشاركة ليهم".

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وكان مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية قد أطلق ملصق بوستر الدورة الرابعة عشرة تحت شعار السينما الأفريقية قمر 14 The full moon of African cinema.

ويأتي هذا الشعار بمناسبة الدورة الرابعة عشرة وتأثير سحر القمر المكتمل على كل شيء في الحياة حولنا من بحار وأنهار وزرع وكل الكائنات الحية، وكل ما في السماء والأرض يتأثر بحركة القمر، وصعود السينما الأفريقية عالميًّا من خلال تمثيلها في كافة المهرجانات السينمائية العالمية وارتفاع الطلب عليها من المنصات المختلفة يؤكد مدى الجاذبية فيها بتعدد ثقافتها.

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