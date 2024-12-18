اللى عملوه مدهش، توأم مصري يبهر لجنة تحكيم ArabsGotTalent بالرقص مع والديهم (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:31 مساءً - ArabsGotTalent، قدم الفريق المصري Aspire Dance الذي يضم طلفين توأم، عرضًا استعراضيًّا راقصًا مبهرا مع والديهم، على خشبة مسرح ArabsGotTalent، نال إعجاب لجنة التحكيم والجمهور.

رسالة علي جابر لوالدي فريق Aspire Dance

من جانبه قال علي جابر:"أهنئ الأب والأم على الأولاد، لأنهم يؤدون حركات راقصة بشكل سلس وسهل، وهذا يدل على مدى الموهبة، هما نجوم ودعم الأب والأم ممتاز".

تعليق ناصر القصبي

من جانبه قال الفنان السعودي ناصر القصبي:"اللى عملوه شيء مدهش والتوظيف رائع، نحن أمام حالة كبيرة وقدموا لوحة فنية مميزة، ووظفوا امكانياتهم في عمل جميل".

إعجاب باسم يوسف

وأشار باسم يوسف:" في ArabsGotTalent عجبني ان كل مرة التوأم بتيجوا بتطلعوا حد من العائلة، المرة اللي فاتت الأم والمرة دي في النهائي الأب مع الأم، والعرض اللي قدمتوه كأسرة كان السهل الممتنع".

رسالة نجوي كرم

وقالت نجوى كرم:"في ظل زمن التفكك الأسرى انا مع الترابط العائلي اللي شوفناه في فريق أسباير دانس، أمينة كل حد عربي وشرقي اننا نفضل في ترابط أسري وعائلي، فكر حلو يؤدي الي ايجابية في المستقبل".



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