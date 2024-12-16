إطلاق رواية "الحب عربة مهترئة" لـ أحمد طيباوي، السبت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:40 صباحاً - تنظم دار الشروق للنشر والتوزيع، حفل إطلاق وتوقيع رواية "الحب عربة مهترئة" للكاتب الجزائري أحمد طيباوي، وذلك في تمام السابعة من مساء يوم السبت المقبل الموافق 21 ديسمبر الجاري، في مكتبة البلد بوسط القاهرة.

رواية الحب عربة مهترئة

تسرد رواية "الحب عربة مهترئة" تجربة رجل استقرَّ على سرير المرض في إحدى مصحات العلاج وهناك يستعرض جوانب من حياته، ويقدم كشف حساب للشخصيات التي عاش معها في لحظة أقرب إلى جلسة محاكمة شاملة.

عبر لعبة التذكر، يستعيد علاقة شائكة مع الوالد ومع الزوجة التي هجرته، ويرسم تفاصيل علاقته بالفتاة الوحيدة التي أحبها أملًا في استردادها، كما يتأمل علاقته مع صديقه الوحيد. ويرسم الراوي ثلاثة سيناريوهات متخيلًا الحياة بعد المرض يتلاعب فيها بمصيره ومصير الشخصيات كافة، تحت ضغط اللحظة الهشة التي يعيشها.

"الحب عربة مهترئة"، رواية عن جيل يسميه الكاتب "جيل الاختيارات" المحدودة الذي تسير حياته دائما وفق الاختيار الوحيد المتاح وضمن "الحتمية" المفروضة عليه.

الكاتب الجزائري أحمد طيباوي

أحمد طيباوي؛ روائي جزائري وأستاذ محاضر في إدارة الأعمال، صدرت له عدة روايات وهي: اختفاء السيد لا أحد، موت ناعم، مذكرات من وطن آخر، المقام العالي، البياض المتهم بالبراءة، باب الوادي، ومجموعة قصصية "وجه على الحافة"، وفيها يقارب الكاتب كل قصة على نحو خاص، من الأعمى الذي أبصر إلى أبعد من مجال النور، وصولًا إلى سيجارة الاعتراف التي تشبه ضميرا يحترق، ونجده يسلك بنا في كل مرة طريقا مختلفا لنعيش الحالة، ويخترع لأبطاله مصيرًا غير متوقع أحيانًا، كأن الحياة لعبة احتمالات، إذ تلتهمهم الحوافّ، وهم يقفون على أعتاب النهايات.

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