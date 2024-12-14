حصاد عروض البيت الفني للمسرح 2024، "مش روميو وجولييت" في صدارة الإيرادات، وجوائز بالمهرجان القومي تكتب شهادة نجاح عام كامل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 07:55 صباحاً - شهد عام 2024 انتعاشة كبيرة في عروض البيت الفني للمسرح منذ انطلاق العام، حيث قدمت فرق البيت المختلفة مجموعة متنوعة من العروض المميزة، والتي رفعت أغلبها شعار "كامل العدد"، وقدمت عدة مواسم على مسارح البيت الفني.

عروض البيت الفني للمسرح في 2024

وتأتي في صدارة عروض بيت المسرح، فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، وعرض "مش روميو وجولييت"، العرض مستوحى من نص "روميو وجولييت" لوليام شكسبير، بطولة الفنان علي الحجار، والفنانة رانيا فريد شوقي، صياغة شعرية أمين حداد، إخراج عصام السيد، والذي تجاوزت إيراداته المليون جنيه.

كما قدمت فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي خلال عام 2024، عرض "العيال فهمت"، العرض مأخوذ عن الفيلم الغنائي صوت الموسيقى، من إخراج شادي سرور.

أما فرقة مسرح الشباب فقدمت عرض "مرايا إلكترا" من تأليف متولي حامد، وإخراج أيمن مصطفى، وللأطفال قدمت فرقة مسرح القاهرة للعرائس بقيادة الدكتور أسامة محمد على، عرض "ذات والرداء الأحمر"، تأليف وأشعار وليد كمال، ومن إخراج نادية الشويخ.

وقدمت فرقة المسرح القومي للأطفال بقيادة الفنان عادل الكومى، عرض "الحلم حلاوة" من تأليف ياسر أبو العينين، ومن إخراج مي مهاب ويقدم العرض على مسرح متروبول.

أما فرقة الإسكندرية بقيادة الفنان محمد مرسي فقدمت العرض المسرحي للأطفال "مغامرة في المدينة الأسطورية"، من إنتاج فرقة الإسكندرية وتعرض على مسرح ليسيه الإسكندرية.

جوائز عروض بيت المسرح بالمهرجان القومي 2024

وخلال عام 2024 ودورة المهرجان القومي للمسرح المصري لهذا العام، حصد عروض بيت المسرح العديد من الجوائز والتي جاءت كالتالي:

حصل عرض "النقطة العميا" من إنتاج فرقة مسرح الغد على جائزة أفضل عرض ثاني، كما فاز العرض بجائزة أفضل دراماتورج مناصفة لأحمد فؤاد.

وفاز أبو بكر الشريف بجائزة أفضل إضاءة عن عرض "مرايا إلكترا" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، وفاز أمين حداد بجائزة أفضل أشعار عن عرض "مش روميو وجولييت" من إنتاج المسرح القومي.

كما حصل عرضا "مرايا إلكترا" من إنتاج فرقة مسرح الشباب و"السمسمية" من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

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