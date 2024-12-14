أنا من غيركم كنت بموت، يا حلاوتكم، شاهد ماذا فعلت شيرين في حفلها بدبي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 08:35 صباحاً - أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائيا ضخما على مسرح "كوكاكولا أرينا" في منطقة سيتي ووك بدبي، وسط حضور جماهيري كامل العدد، بطاقة عددية تزيد على 11 ألف متفرج.

تألقت شيرين على المسرح بإطلالة مميزة خطفت بها الأنظار، وقدمت باقة من أشهر أغانيها الرومانسية والعاطفية، بصحبة المايسترو مدحت خميس، منها "اللي يقابل حبيبي"، "مشاعر"، "كدابين"، "متحاسبنيش"، "بص بقى"، "بتمنى أنساك"، "صبري قليل"، "آه ياليل"، "على باللي"، و"عيون القلب" لنجاة الصغيرة، بالإضافة إلى ميدلي من أشهر أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وطلبوا تكرارها مرة أخرى.

ووجهت شيرين رسالة لجمهورها قائلة: "ممتنة جدا جدا أنا من غيركم كنت بموت أنا بحبكم جدا". كما حيت الفرقة الموسيقية بقيادة مدحت خميس، كما أطلقت قبلة لهم على الهواء.

كما غازلت شيرين جمهورها قائلة: "يا حلاوتكم".

الحفل يعد الظهور الأول لشيرين بعد حصولها أول أمس على 4 جوائز في مهرجان بيلبورد عربية، وبعد أسابيع قليلة من دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وبعد أيام قليلة من نجاح حفلها الغنائي الضخم الذي أقيم في الكويت مؤخرا.

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