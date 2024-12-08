مشاهير العرب - تزوجته في سن 18 عاما.. من هو المخرج المسرحي مصطفى سالم زوج بدرية طلبة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 12:10 مساءً - تُوفي المخرج المسرحي مصطفى سالم، زوج الفنانة بدرية طلبة، صباح اليوم الأحد، والتي أعلنت عن خبر الوفاة عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

المخرج مصطفى سالم زوج بدرية طلبة

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من هو المخرج المسرحي مصطفى سالم زوج بدرية طلبة؟

- مصطفى سالم هو مخرج ومؤلف مسرحي.

- المخرج المسرحي مصطفى سالم هو زوج الفنانة بدرية طلبة.

- مصطفى سالم من المخرجين المسرحيين الذين شاركوا بالكثير من الأعمال الفنية.

- المخرج مصطفى سالم تزوج بدرية طلبة وهي في سن الـ 18 عاما.

- من أبرز أعمال المخرج مصطفى سالم «مسرحية عيال تجنن، برج الأبجدية الجزء الثاني، انا ومراتي ومونيكا، واللي عايز يجيني».

- لا يحب المخرج مصطفى سالم الظهور الإعلامي وظهر لأول مرة خلال حفل زفاف ابنته.

وفاة المخرج المسرحي مصطفى سالم زوج بدرية طلبة

يذكر أن الفنانة بدرية طلبة أعلنت عبر موقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة المخرج المسرحي مصطفى سالم قائلة: «أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله وأنا برا مصر أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية دعواتكم بالرحمة والمغفرة».

موعد ومكان جنازة المخرج مصطفى سالم

وقررت بدرية طلبة أن تقام جنازة المخرج المسرحي مصطفى سالم في مدينة الإسكندرية، وذلك بمسجد العمري غرب الإسكندرية بعد صلاة ظهر اليوم، والدفنة بمقابر العامود بمنطقة كرموز.

آخر رسالة من المخرج المسرحي مصطفى سالم قبل وفاته

يذكر أن المخرج المسرحي مصطفى سالم، كتب منذ يومين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: «شكرًا للقائمين على مهرجان خشبة مسرح بعد إطلاق اسمه على الدورة الثانية لمهرجان خشبة مسرح».