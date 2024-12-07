مسلسلات رمضان 2025، أعمال انتهت من التصوير وجاهزة للعرض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - مسلسلات رمضان 2025 يعرض أكثر من 25 مسلسلًا خلال سباق رمضان 2025، وصناع هذه الأعمال يسابقون الزمن كى ينتهون من تصويرها قبل زحام بلاتوهات التصوير وحلول الشهر الكريم.

ومن بين هذه الأعمال هناك نجمان انتهو من تصوير أعمالهم، لتكن جاهزة للعرض خلال السباق الرمضاني 2025.



انتهت الفنانة مي عمر من تصوير جميع مشاهد مسلسلها الرمضاني إش إش تحت قيادة زوجها المخرج محمد ساميّ إستعدادا لعرضه في رمضان 2025.

مي عمر تنتهي من تصوير مسلسل إش إش

واحتفل فريق عمل إش إش بانتهاء التصوير بحفل داخل لوكيشن التصوير بحضور جميع الأبطال وعلى رأسهم مي عمر ومحمد سامي

ويدخل المسلسل مرحلة المونتاج والمكساج، حتى يكون جاهزًا بعدها للعرض، حيث يبدأ بعدها المخرج محمد سامي في تصوير مسلسل “سيد الناس” مع الفنان عمرو سعد وداليا البحيري وأحمد رزق.

كما انتهي الفنان ياسر جلال اليوم من تصوير مشاهده الأخيرة في مسلسل جودر 2، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني القادم، ودخل العمل مرحلة المونتاج اللازمة له.



أبطال مسلسل جودر 2

مسلسل جودر يشارك في بطولته كل من “ياسر جلال"، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي”، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

في الموسم الثاني تستمر معاناة جودر حيث سيتم حبسه في مكان يبدو أنه كان يعمل به وتستمر المؤامرات التي تحاك ضده ويواصل الشمعيين جهودهم لاستخدام جودر للوصول للكنوز كما سيظهر شخصيات ومخلوقات جديدة غير التي قابلها جودر في الموسم الأول ويستمر تواصله مع عبد العزيز مخيون.

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