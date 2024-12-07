مشاهير العرب - من دفتر المحاكم المصرية.. تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل «ساعته وتاريخه» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 12:42 مساءً - ساعته وتاريخه.. سلطت الحلقة الثانية من مسلسل «ساعته وتاريخه» الضوء على مشكلة العنف الأسري، الذى يعانى منه الكثير من الزوجات والأبناء.

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه، التي حملت عنوان «ساعة شيطان»، قضية العنف الأسري وتأثيره على الأزواج والأطفال، والذي قد يؤدي في النهاية إلى ارتكاب جرائم.

قدم الممثل أحمد أمين أداءً مؤثرًا خلال الحلقة، مجسدًا شخصية عامل خردة دخل في صراع نفسي مع زوجته انتهى بجريمة مروعة، حيث ضربها حتى الموت في محافظة الإسكندرية.

في بداية الحلقة، نرى حمو في منزله وهو يشاهد مباراة كرة قدم، لكن البث ينقطع، وعندما يبحث عن السبب يكتشف أن جاره جمال هو من تسبب في انقطاع الكهرباء، مما يؤدي إلى اشتباك بينهما، وبعد ذلك يعود إلى شقته ويغير ملابسه، وسط تساؤلات من ابنته وابنه اللذين لاحظا قلقه.

وبعد ذلك يتفاجأ حمو عندما يظهر جمال وصديقه هبده في محاولة لمصالحة حمو ودعوه لمشاهدة المباراة معهما في منزلهم، وهو ما يثير استياء ابنته، التي تذهب غاضبة إلى المطبخ.

ولكن في المطبخ، تتحدث ابنته مع والدها وتلومه على وجود جمال في منزلهم، وفي هذه الأثناء، يكشف حمو عن استمرار بحثه عن زوجته الغائبة، لكن دون أن يذكر سبب غيابها، وتكتشف ابنة حمو أن والدتها ما زالت على قيد الحياة.

ويبدو من محادثات حمو مع ابنته سلمى أن هناك أمرا في مسألة اختفاء زوجته، حيث يبدو وأنه غير متحمس للبحث عنها ويحاول دائما إقناع ابنته بأن تتحدث عن والدتها بأنها على قيد الحياة أمام أخيها الصغير، ليكون هناك لغز وراء اختفاء الزوجة، وهذا ما ستكشفه باقي أحداث الحلقة الثانية.

في نهاية الحلقة، يدخل جمال المطبخ، ما يزيد من غضب حمو ويزيد التوتر في المنزل، وتختتم الحلقة عن جريمة قتل ارتكبها أحمد أمين، بطل الحلقة، لزوجته رغم حبه الشديد لها، ورغم ذلك، كانت معاملتها السيئة وتعنيفها له هما السبب في قتله لها ودفن جثتها في برميل فوق سطح المنزل، وكان حرصه على إبقاء جثتها بالقرب منه بعد وفاتها بسبب حبه لها، وفقًا لما صرح به لابنته خلال الأحداث، التي قامت بدورها بإبلاغ الشرطة عنه.

وانتهت الحلقة بعرض أرقام النجدة الخاصة بوزارة الداخلية والمجلس القومي للمرأة، لتوجيه الضحايا إلى طرق الدعم القانونية والمساعدة.

قضية الحلقة الأولى من مسلسل ساعته وتاريخه

أما الحلقة الأولى، فقد سلطت الضوء على قضية الابتزاز الإلكتروني، من خلال قصة نادية التي تقوم بدورها مايان السيد التي تتعرض للابتزاز من زميلها في الجامعة بسبب حبه الشديد لها، حتى ينتهي الأمر بمقتلها.

مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

ومن المقرر أن يكون موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه على شاشة قنوات dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة الـ 10 مساء.

القنوات الناقلة لمسلسل ساعته وتاريخه

بدأ عرض الحلقة الأولى من مسلسل ساعته وتاريخه أمس الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024، على قناة dmc في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويعرض أيضاً عبر منصة WATCH IT وتتيح المنصة مشاهدة الحلقات قبل عرضها على القنوات التلفزيونية بـ 24 ساعة.