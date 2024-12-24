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صالون علياء شكري الثقافي يسلط الضوء على إسهامات عصمت يحيى - أخبار كلمتك

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صالون علياء شكري الثقافي يسلط الضوء على إسهامات عصمت يحيى - أخبار كلمتك

صالون علياء شكري الثقافي يسلط الضوء على إسهامات عصمت يحيى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:45 صباحاً -  ينظم المعهد العالى للفنون الشعبية برعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس اكاديمية الفنون، وإشراف الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالى للفنون الشعبية، صالون الدكتورة علياء شكرى الثقافى.

وتحل شخصية الصالون هذا الشهر هو الراحل الدكتور عصمت يحيى، حيث يقام الصالون غدا الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الجاري، فى تمام الساعة الثانية ظهرا بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون.

 ويحاضر فى الصالون كل من الدكتور سمر سعيد، الدكتور هند عصمت يحيى، الدكتور محمود صبرى والدكتور فادى النبراوى.

 

صالون علياء شكري 

 ويعد صالون الدكتورة علياء شكرى هو أول صالون ثقافى مصرى عربى للتراث الشعبى والذى يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التراث الشعبي كجزء من هويتنا الثقافية، وذلك تحت شعار  " الحفاظ على التراث  الشعبى مسؤليتنا جميعا " كما أنه يعمل على مناقشة القضايا المعاصرة التى تؤثر على استدامته.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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