وائل جسار ونوال الزغبي يحييان سهرة رأس السنة في القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:20 صباحاً - يحيي الفنان اللبناني وائل جسار حفلا غنائيا مشتركا مع الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ليلة رأس السنة 2025 في أحد الفنادق الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

حفل وائل جسار ونوال الزغبي ليلة رأس السنة

ومن المفترض أن يقدم الثنائي خلال حفل ليلة رأس السنة عددا كبيرا من أغانيهم الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ومن ناحية أخرى كان وائل جسار أكد أنه لم يندم على أغنية قدمها خلال مشواره الفني، مشيرا إلى أن لديه الكثير من الأغنيات التي عرفته بالجمهور المصري.

أغاني وائل جسار

وقال وائل جسار في تصريح خاص لكلمتك: “أكثر أغنية قريبة إلى قلبى هى الأغنية التى عرفتنى بالشعب المصري: “مشيت خلاص” و”خلينى ذكرى" و"غريبة الناس"، هناك أغان كثيرة حققت نجاحا كبيرا ورسخت فى أذهان الناس وبفضل الله ليست هناك أغنية ندمت على تقديمها خلال مشوارى الفني.

ومن ناحية أخري كان وائل جسار ، كشف عن رأيه في البرامج التي يقدمها رامز جلال في شهر رمضان، خاصة أنه ظهر في حلقة معه من برنامج رامز في الشلال.

وقال وائل جسار في تصريح خاص لـ كلمتك: “رامز جلال فنان كبير وبمنزلة أخ وأحبه كثيرًا وعشرة عمر، وبالطبع برنامجه محبوب جدًّا وهو ممثل شاطر ومحبوب جدًّا ويتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، وهو إنسان ذكي ولديه القدرة على إضحاك الجماهير بطريقة معينة وأتمنى له النجاح الدائم”.

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