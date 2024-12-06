متحول جنسيا وجندي سابق، NETFLIX تثير الجدل بالكشف عن أبطال الجزء الثاني من Squid Game - أخبار كلمتك

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متحول جنسيا وجندي سابق، NETFLIX تثير الجدل بالكشف عن أبطال الجزء الثاني من Squid Game - أخبار كلمتك

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متحول جنسيا وجندي سابق، NETFLIX تثير الجدل بالكشف عن أبطال الجزء الثاني من Squid Game - أخبار كلمتك

متحول جنسيا وجندي سابق، NETFLIX تثير الجدل بالكشف عن أبطال الجزء الثاني من Squid Game - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 01:45 صباحاً - كشفت شبكة NETFLIX عن قصص اللاعبين المشاركين في الموسم الثاني من مسلسل Squid Game، والمقرر عرضه يوم 26 ديسمبر الجاري.

 

شخصية لعبة الحبار تثير الجدل

وتسبب الكشف عن شخصيات الجزء الثاني من المسلسل الكوري الأكثر ترقبًا لهذا العام، في ردود فعل مختلفة ومتباينة، وبالتحديد حول شخصية الممثل Park Sung Hoon والذي يلعب Hyeon Ju، صاحب الرقم 120 وهو شخص متحول جنسيًا يبحث عن المال لإجراء عملية جراحية لتغيير جنسه.

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لاقت هذه الشخصية آراء سلبية من الجهتين سواء في الغرب أو الشرق، حيث ترفض معظم المجتمعات الشرقية التدخلات العديدة من الشركة الأمريكية NETFLIX في المسلسلات الكورية بالتحديد والتي أصبحت تدخل إلى كل منزل في العالم تقريبًا بعد موجة “هاليو”، لتضفي بعض من الأفكار الغربية إلى الدول والمجتمعات التي لا تتقبلها أو تعترف بها.

بينما رأى الجانب الغربي أنهم كانوا من الأفضل أن تحضر نتفليكس ممثلًا متحولًا جنسيًّا بحق، وذلك حتى تحقق العدالة والشمول من وجهة نظرهم.

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وقال الممثل Park Sung Hoon والذي يؤدي دور المتحول جنسيًّا: "إنها شخصية تظهر القوة والعزيمة والقيادة أكثر من أي شخص آخر، وتتغلب على الأحكام المسبقة المختلفة وتظهر جوانب عظيمة".

شخصيات مسلسل لعبة الحبار

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بينما يؤدي الممثل Im Si Wan دور Myeong-gi صاحب الرقم 333، وهو مستخدم يوتيوب للعملات المشفرة، والممثل Kang Ha Neul يلعب دور Daeho صاحب الرقم 388 هو جندي بحرية سابق ورجل قوي، كما أنه ودود ولطيف مع الجميع لكنه، في الواقع، هش للغاية.

والممثل Lee Jin Wook يلعب دور Gyeong Seok وهو رجل عادي يمتلك طفلة، تم تشخيص إصابة طفلته الوحيدة بسرطان الدم، ولدفع تكاليف علاجها ينتهي به الأمر بالانضمام إلى اللعبة، وتؤدي الممثلة الصاعدة والمغنية Jo Yu Ri دور Jun-hee، صاحبة الرقم 222، وهي ضحية احتيال استثماري، والتي تلتقي بحبيبها السابق Myeong Gi الذي قام بخداعها في اللعبة.

ويقوم الممثل Yang Dong Geun بدور Yong Sik صاحب الرقم 007، وهو مقامر ويشارك في اللعبة من أجل تسديد ديونه، يتفاجىء بلقاء والدته صاحبة الرقم 149 التي تشارك في اللعبة من أجل تسديد ديون ابنها لأنه يعني العالم بالنسبة لها، ويلعب الممثل Lee Seo Hwan صاحب الرقم 390 دور صديق الممثل Lee Jung Jae صاحب الرقم 456.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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