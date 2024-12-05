فايزة أحمد، قصة كروان الشرق من طفولة بائسة إلى إغراءات ميمي شكيب التي فتحت لها باب الشهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 09:12 صباحاً - فايزة أحمد ، صوت جميل، صاحبة لون عاطفى فى الغناء، لقبت بـ"كروان الشرق"، كما عرفت بتقديمها أغانى الأسرة فمن ينسى لها أغنية ست الحبايب، أو أغنية بيت العز يا بيتنا، يامة القمر ع الباب وغيرها، شبه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب صوتها بالكريستال المكسور ورحلت عام 1983.

ولدت المطربة فايزة أحمد بيكو الشهيرة بـ فايزة أحمد عام 1930، من أب سوري وأم لبنانية حرصت على تعليم ابنتها أصول الموسيقى، عاشت طفولتها في بؤس وحرمان من حنان الأب الذي انفصل عن والدتها، تزوجت الأم مرة أخرى من أحمد الرواس فنسبت فايزة إليه، وعندما بلغت الحادية عشرة تقدمت للإذاعة اللبنانية حتى يتم إجازتها كمطربة لتحترف الغناء، ورغم أنها اعتمدت فعلا في الإذاعة إلا أنها لم تلق قبولا في لبنان، ولا فى سوريا.

زيجات فاشلة وغناء فى الملاهى

وعندما تعرفت فايزة أحمد على المونولوجست اللبناني عمر نعامى وأعجب بها تزوجته تحت إلحاح والدتها وبسبب عدم التوافق تم الطلاق، وخرجت من زيجة فاشلة بابنتها فريـال، ثم تزوجت مختار العابد الذي كان ضابطا في الجيش السوري، لكنه كان متحفظا على عملها في الملاهي مغنية، ولأنها التقت صدفة في بيروت بالفنانة المصرية ميمي شكيب وزوجها سراج منير، فأغرياها بالحضور للغناء في القاهرة، فصممت على الطلاق حتى تحضر إلى مصر.

نجاحات فايزة أحمد مع ألحان عبد الوهاب



عندما حضرت إلى مصر وعن طريق صلاح زكى الإذاعي في الإذاعة المصرية، وسجلت أول أغانيها "أبشر غيري" تلحين محمد محسن عام 1959 فأعجب بصوتها المخرج محمد الموجى، وقدم لها لحن أغنية "أنا قلبى لك ميال"، لتنطلق بعدها في كل المحطات الإذاعية، فكانت شهادة مولد فنانة كبيرة فى عالم الطرب ثم أعقبتها أغاني ياما القمر ع الباب، بيت العز يا بيتنا.

يا حلاوتك يا جمالك من ألحان فريد الأطرش

ثم كان لقاء فايزة أحمد مع الملحن بليغ حمدى فى: حبيبى يا متغرب، عشان أحبك، ماتحبنيش بالشكل ده، ولسيد مكاوى غنت "مش كثير على قلبي"، ولفريد الأطرش غنت "يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلوين إيه" إلى أن التقت بالموسيقار محمد عبد الوهاب فقدمت أغنية الأم الشهيرة ست الحبايب، تراهنى، وقدرت تهجر، قالولي هان الود عليه التي غناها عبد الوهاب بصوته أيضا، وغيرها، كما قدمت فايزة أحمد أوبريت غنائيا بعنوان مصر بلدنا، وكانت آخر أغنياتها "لا يا روح قلبى أنا" من كلمات حسين السيد وتلحين رياض السنباطى.

المطربة فايزة أحمد



قدمت فايزة أحمد أكثر من 320 أغنية لإذاعة القاهرة، وكانت ترى أن الإذاعة هي الرئة التي تتنفس بها لهذا أحبتها بشدة، وقدمت من خلالها أجمل أغانيها وهي تقول إنها بالرغم من أنها تحب الإذاعة ولا يمكن لأي مطرب يرغب في النجاح أن يستغنى عن الإذاعة، إلا أنها ما زالت تشعر أنها مطربة صغيرة في أول الطريق أمامها مشوار طويل لتحقيق ما ترجوه.

تمر حنة اشهر افلامها



اتجهت فايزة أحمد إلى السينما حين اختارها المخرج حسين فوزى لتمثيل دور مطربة في فيلم "تمر حنة" وضم أغنية أنا قلبى لك ميال إلى الفيلم فحققت مزيدا من النجاح لتقدم بعده سبعة أفلام هي كل مشوارها السينمائى منهم: "أنا وبناتى" الذي غنت فيه بيت العز يا بيتنا، وأغنية تعلالى يابا تعلالى، وحيران، ثم قدمت دورا في فيلم "ليلى بنت الشاطئ" مع محمد فوزى وليلى فوزى، ثم كان اللقاء مع الفنان إسماعيل يس في فيلم "المليونير الفقير"، امسك حرامي، عريس مراتي وغيره ن وآخر أفلامها "منتهى الفرح" عام 1963.



حققت المطربة فايزة أحمد صاحبة الصوت الشجى نجاحات أكثر حين التقى صوتها بألحان الملحن محمد سلطان الذى أحبته وتزوجته ليشكلا معا أشهر وأنجح ثنائى فنى، حتى إنه لحن لها 80% من أغانيها، حيث غنت من تلحينه أغنيات: “هاتوا الفل مع الياسمين، مال على مال، يا طير الشوق، أيوة تعبنى هواك” وغيرها.

فايزة أحمد فى تمر حنة



يصف الملحن محمد سلطان صوت فايزة أحمد بأنه صوت شجى وشديد الأصالة وهو أيضا قوى وواضح النبرات لا تخطئه الأذن، صوت يتمتع بثقافة موسيقية واسعة وخبرة عملية عريضة جعله صوت شديد الخصوصية فهو الكروان المغرد، وقالت أم كلثوم: هو الصوت النسائي الوحيد الذي أطرب له وأسمعه بنشوة، وهي من قال عنها رياض السنباطي: أحلى من ينطق حرف الحاء في العالم، وقال محمد عبد الوهاب صوتها مثل الكريستال المكسر، كما أطلق عليها الشاعر كامل الشناوي لقب كروان الشرق وقال عنها حلمى بكر “كانت أجمل صوت، وصوتها مغطى على شكلها”.

غيبوبة نهاية حزينة

أصيبت فايزة احمد بسرطان الكبد وهى فى أوج نجاحاتها، ودخلت فى غيبوبة طويلة حتى فارقت الحياة عام 1983، بعد تركت وراءها تراثا غنائيا ما زال له عشاقه حتى اليوم.

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