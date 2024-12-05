مشاهير العرب - قبل ساعات من عرضه.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل «ساعته وتاريخه» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 09:26 صباحاً - تبدأ قناة dmc، اليوم الخميس، عرض أولى حلقات مسلسل «ساعته وتاريخه»، بطولة الفائزين في برنامج كاستينج، بجانب عدد من الفنانين منهم مايان السيد، وأحمد أمين.

تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل ساعته وتاريخه، يقوم بمناقشة 26 قضية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة، وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

القصص مأخوذة من أشهر الكتب القضائية "يوميات قاض" و"حكايات قضائية"، وتُقدم لأول مرة بكل شفافية برؤية فنية وتحت إشراف المخرج عمرو سلامة ورؤية قانونية المستشار بهاء المري.

ويعد العمل، تجربة جديدة للمتسابقين الفائزين في برنامج «كاستنج»، إلى جانب نخبة من ضيوف الشرف ونجوم الدراما المصرية والعربية، ويدور في إطار من التشويق حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

ويخوض بطولة مسلسل ساعته وتاريخه، عدد من متسابقي برنامج كاستينج، وذلك تشجيعًا لمواهب البرنامج، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من نجوم الفن وهم أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.

موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

ومن المقرر أن يبدأ عرض أولى حلقات مسلسل ساعته وتاريخه، بداية اليوم الخميس 5 من ديسمبر، حيث من المقرر أن يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، عبر شاشة dmc.