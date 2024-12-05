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مشاهير العرب - إيرادات فيلم «اللعب مع العيال» منذ بداية عرضه بالسينمات - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - إيرادات فيلم «اللعب مع العيال» منذ بداية عرضه بالسينمات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيرادات فيلم «اللعب مع العيال» منذ بداية عرضه بالسينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 09:09 صباحاً - حقق فيلم «اللعب مع العيال» بطولة النجم محمد إمام، إيرادات مرتفعة بدور العرض السينمائية منذ بداية عرضه.

إيرادات فيلم اللعب مع العيال

وجاءت إيرادات فيلم اللعب مع العيال حوالي 58.219.568 جنيه، بدور السينما المصرية، وذلك خلال 25 أسبوع من العرض.

فيلم اللعب مع العيال

أبطال فيلم «اللعب مع العيال»

فيلم اللعب مع العيال، بطولة الفنان محمد إمام إلى جانب عدد من نجوم الفن، منهم: أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبد العظيم وويزو ومصطفى غريب وآخرون، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويسجل العمل أول تعاون بين المخرج شريف عرفة والفنان محمد إمام.

ويزو فيلم اللعب مع العيال

أحداث فيلم «اللعب مع العيال»

وتدور أحداث فيلم اللعب مع العيال، في إطار كوميدي حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب، يجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك في إطار كوميدي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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