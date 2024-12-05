مشاهير العرب - إيرادات فيلم «اللعب مع العيال» منذ بداية عرضه بالسينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 09:09 صباحاً - حقق فيلم «اللعب مع العيال» بطولة النجم محمد إمام، إيرادات مرتفعة بدور العرض السينمائية منذ بداية عرضه.

إيرادات فيلم اللعب مع العيال

وجاءت إيرادات فيلم اللعب مع العيال حوالي 58.219.568 جنيه، بدور السينما المصرية، وذلك خلال 25 أسبوع من العرض.

أبطال فيلم «اللعب مع العيال»

فيلم اللعب مع العيال، بطولة الفنان محمد إمام إلى جانب عدد من نجوم الفن، منهم: أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبد العظيم وويزو ومصطفى غريب وآخرون، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويسجل العمل أول تعاون بين المخرج شريف عرفة والفنان محمد إمام.

أحداث فيلم «اللعب مع العيال»

وتدور أحداث فيلم اللعب مع العيال، في إطار كوميدي حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب، يجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك في إطار كوميدي.