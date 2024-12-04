مشاهير العرب - «أسرتنا هتكبر».. كارمن سليمان تثير تفاعل جمهورها بالإعلان عن حملها الثاني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:05 مساءً - تصدرت الفنانة كارمن سليمان، تريند محرك البحث الشهير جوجل، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلانها عن حملها في مولودها الثاني، من زوجها مصطفى جاد.

وشاركت كارمن سليمان، صورا من جسة تصوير مع زوجها مصطفى جاد، لتعلن فيها عن مفاجأة حملها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلقت قائلة: «الحمد لله، أسرتنا هتكبر».

وعقب نشر الصور، انهالت على الفنانة كارمن سليمان، التعليقات والتهاني من متابعيها وجمهورها، وعدد من أصدقائها داخل الوسط الفني وخارجه.

حفل كارمن سليمان في مهرجان القلعة

فى سياق آخر، أحيت كارمن سليمان، حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وقدمت من خلاله باقة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، ومنها حضن دافئ، ولمعلوماتك، ويا حرام معلش، ولينا رقصة، وحبايب قلبي، ولما تشوفك عيني، وسطور حكايتي، وربنا يخليك لقلبي، وكلام كلام.

آخر أعمال كارمن سليمان

جدير بالذكر، أن آخر اعمال كارمن سليمان، هي أغنية «كنا في مكان» وطرحت الفيديو كليب على طريقة الذكاء الاصطناعي وذلك في 14 فبراير الماضي.

أغنية «كنا في مكان» من ألحان مصطفى جاد، وكلمات أحمد سرور، توزيع وميكس ماهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج عمر شربيني.