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مشاهير العرب - بعد استدعائها للتحقيق.. تامر أمين عن شيرين عبد الوهاب: نيتها خير وزلة لسان طبيعية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد استدعائها للتحقيق.. تامر أمين عن شيرين عبد الوهاب: نيتها خير وزلة لسان طبيعية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد استدعائها للتحقيق.. تامر أمين عن شيرين عبد الوهاب: نيتها خير وزلة لسان طبيعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:32 صباحاً - علق الإعلامي تامر أمين على بيان نقابة المهن الموسيقية، بتحويل المطربة شيرين عبد الوهاب للتحقيق، بسبب زلة لسانها المتعلقة بالملحن محمد رحيم، قائلا: «الحسم والحزم صفتان من صفات الإدارة السليمة، وآيتان من آيات العدل، ولكن الحسم والحزم إذا لم يوضعا في مكانهما الصحيح، تحولا إلى نوع من أنواع القسوة والاستخدام المفرط للقوة والسلطة».

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد أثارت حالة من الجدل على هامش حفلها الأخير في الكويت خاصة بعدما طالبت الجمهور بقراءة الفاتحة للملحن الراحل محمد رحيم بسخرية معلقة عليها قائلة «سيئة جارية»، الأمر الذي أثار غضب قطاع كبير كبير مع الجمهور.

شيرين عبد الوهاب في حفل الكويت
شيرين عبد الوهاب

وأوضح الإعلامي تامر أمين خلال برنامجه «آخر النهار» أمس الثلاثاء: «أما نستخدم العقاب والتحقيق يجب أن يكون في موضع الخطأ المقصود ولا يمكن السكوت عليه، وكلامي كله على مرجعية بيان النقابة إحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب للتحقيق، وكل هذا نتيجة لتصريحها خلال حفلتها بالكويت منذ 4 أيام عندما ترحمت على الفنان محمد رحيم فزل لسانها فقالت تعالوا نقرأ له الفاتحة عشان تبقي سيئة جارية، ثم اعتذرت بعدها».

وتابع «ايه البيان بتاع النهاردة دا، وأولا شيرين عملت قبل كدة حاجات كانت تستدعي هذا البيان وأكثر منه، انتوا جيتوا في المرة الوحيدة اللي نيتها خير تماما وهي زلة لسان طبيعية وأن شيرين راجعة من أزمة نفسية شديدة تستحق دعمها، جايين في هذا الظرف الإنساني النفسي تحولوها للتحقيق».

شيرين عبد الوهاب

وأعلن الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، بأن قانون النقابات الفنية يحدد بوضوح الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق مع الأعضاء العاملين في النقابة، باعتبار أن شيرين عبد الوهاب عضوا عاملا بالنقابة وفقًا للمادة 63 من القانون.

وعلق الدكتور محمد عبد الله على قرار إحالة شيرين عبد الوهاب للتحقيق، ولماذا تأخر هذا القرار، على الرغم من أن فعلها كان في حفلها منذ 3 أيام، وقال إن القرار يأتي بعد تشاور كثير بين أعضاء مجلس النقابة والنقيب العام مصطفى كامل، موضحا أن لجنة التحقيق تتكون من مصطفى كامل وعضوين من مجلس الإدارة يختارهما المجلس وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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