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تعرف على سر تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

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تعرف على سر تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

تعرف على سر تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 10:56 صباحاً - أعلن الفنان تامر حسني عن تأجيل، موعد تشييع جنازة الملحن محمد رحيم، دون الكشف عن أسباب، أو الموعد الجديد للجنازة.

 

في هذا السياق، كشف مصدر مقرب من محمد رحيم وتامر حسني، لـ “كلمتك”،  سبب تأجيل الجنازة، حيث أكد على أن هناك بعد إجراءات والأوراق، لم تنتهي أسرته من استخراجها لدفنه، بخلاف انتظار بعض قدوم أقاربه وأصدقائه لحضور الجنازة.

 

وفاة محمد رحيم
وكان قد أعلن المطرب هيثم سعيد خبر وفاة الملحن محمد رحيم مؤكدًا أنه جاء بشكل مفاجئ ومفجع وهو ما أكده الفنان تامر حسني والمطربة إيناس عز الدين.

 

وقال هيثم سعيد: "البقاء والدوام لله.. توفى منذ قليل الجدع المحترم الطيب الأخ الغالي الملحن الكبير محمد رحيم برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".


وتابع: "اللهم اغفر له ولأبي وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم آمين".

 

 محمد رحيم ملحن وموزع مصري من مواليد 9 ديسمبر 1979، قام بالتعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعري في ألبوم عودوني سنة 1998 من خلال اغنية وغلاوتك وكانت أول الحانة وعمره 19 سنة وألبوم (أكتر واحد) سنة 2001 باللحن الشهير حبيبي ولا على باله حيث كان لم 22 من عمره.. وبعدها تعاون مع الكثير من الفنانين أبرزهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محيي، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، وردة الجزائرية وآخرون.

 

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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