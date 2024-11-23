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الذوق العالي الأبرز، أعمال ترى النور قريبا من ألحان الراحل محمد رحيم - أخبار كلمتك

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الذوق العالي الأبرز، أعمال ترى النور قريبا من ألحان الراحل محمد رحيم - أخبار كلمتك

الذوق العالي الأبرز، أعمال ترى النور قريبا من ألحان الراحل محمد رحيم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 06:04 صباحاً - وفاة محمد رحيم، حالة من الحزن سيطرت على الوسط الغنائي، بعد وفاة المطرب والملحن محمد رحيم بشكل مفاجئ تاركًا بصمته بعدد كبير من ألحانه مع باقة من ألمع النجوم ومنهم عمرو دياب وتامر حسني، حيث أنه بدأ مشواره مع الهضبة بأغنية يا غلاوتك.

 

وفاة محمد رحيم 

ورحل محمد رحيم عن عالمنا قبل طرح أحدث أعماله “الذوق العالي” والتي يتعاون فيها مع الكينج محمد منير وتامر حسني وهو ديو غنائي بينهما من ألحانه ومن كلمات تامر حسين.

كما أن محمد رحيم كان يجهز أيضًا أغنية مع الفنانة مايا دياب قبل وفاته من المقرر طرحها خلال الشتاء. 

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وكان قد أكد محمد رحيم قبل وفاته في تصريحات سابقة لكلمتك: “أن الديو في مرحلة المونتاج”.

ومن الأعمال التي كان يحضر لها محمد رحيم أيضًا ديو آخر يجمع بين محمد رمضان ومحمد منير من كلمات أمير طعيمة، ولم يتم طرحه بعد.

أعلن المطرب هيثم سعيد وفاة الملحن الشهير محمد رحيم بشكل مفاجئ اليوم السبت.

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وأعلن سعيد خبر الوفاة مؤكدًا أنه جاء بشكل مفاجئ ومفجع وهو ما أكده الفنان تامر حسني والمطربة إيناس عز الدين.

 

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وقال هيثم سعيد: "البقاء والدوام لله.. توفى منذ قليل الجدع المحترم الطيب الأخ الغالي الملحن الكبير محمد رحيم Mohamed Rahim برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".
 

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وتابع: "اللهم اغفر له ولأبي وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم آمين".

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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