تضايق إن ترتيبك رقم 3 بعد تامر حسني وحماقي؟ رد غير متوقع لرامي صبري (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:56 مساءً - قال المطرب رامي صبري: "أنا حاليا من ضمن أفضل 5 مطربين على الساحة وفقا للأرقام الشهرية التي تأتينا من مشاهدات الجمهور لأغانينا على كافة المنصات ويوتيوب، ومكنتش أحلم بنصف ما وصلت إليه من نجومية ونجاح".

رامي صبري يتحدث عن معاناته بالوسط الغنائي

وأضاف خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم بقناة "القاهرة والناس": "أنا جاي من شقاء وتعب وشغل واجتهاد وتحمل حاجات كتير في الشغلانة بتاعتنا".

رامي صبري يكشف مفاجأة عن حكاية ارتدائه حلقًا في أذنه تدافع الجمهور على سيارة رامي صبري بعد انتهاء حفله في كندا لهذا السبب

ذوق الجمهور وترتيب رامي صبري

وتابع رامي صبري: "مش مهم أنا رقم إيه، وفيه ناس أنا بالنسبة لهم رقم 1، ومش بتضايق إني رقم 3 بعد تامر حسني ومحمد حماقي ومعرفش التصنيف ده جاي منين بس ميضايقنيش، هما إخواتي وأوقات بنتواجد في أفراح مع بعض".

وأكمل: "لست أنا من أحدد ترتيبي في النجومية والشهرة، ولكن مشاهدات الجمهور لأغاني كل مطرب هي من تحدد ذلك".

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