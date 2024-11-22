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تضايق إن ترتيبك رقم 3 بعد تامر حسني وحماقي؟ رد غير متوقع لرامي صبري (فيديو) - أخبار كلمتك

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تضايق إن ترتيبك رقم 3 بعد تامر حسني وحماقي؟ رد غير متوقع لرامي صبري (فيديو) - أخبار كلمتك

تضايق إن ترتيبك رقم 3 بعد تامر حسني وحماقي؟ رد غير متوقع لرامي صبري (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:56 مساءً - قال المطرب رامي صبري: "أنا حاليا من ضمن أفضل 5 مطربين على الساحة وفقا للأرقام الشهرية التي تأتينا من مشاهدات الجمهور لأغانينا على كافة المنصات ويوتيوب، ومكنتش أحلم بنصف ما وصلت إليه من نجومية ونجاح".

رامي صبري يتحدث عن معاناته بالوسط الغنائي

وأضاف خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم بقناة "القاهرة والناس": "أنا جاي من شقاء وتعب وشغل واجتهاد وتحمل حاجات كتير في الشغلانة بتاعتنا".

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ذوق الجمهور وترتيب رامي صبري

وتابع رامي صبري: "مش مهم أنا رقم إيه، وفيه ناس أنا بالنسبة لهم رقم 1، ومش بتضايق إني رقم 3 بعد تامر حسني ومحمد حماقي ومعرفش التصنيف ده جاي منين بس ميضايقنيش، هما إخواتي وأوقات بنتواجد في أفراح مع بعض".

وأكمل: "لست أنا من أحدد ترتيبي في النجومية والشهرة، ولكن مشاهدات الجمهور لأغاني كل مطرب هي من تحدد ذلك".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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