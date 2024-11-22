مشاهير العرب - بعد وفاته فجر الجمعة.. أبرز المحطات في رحلة عادل الفار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:26 مساءً - عادل الفار.. وصل قبل قليل، جثمان الفنان الراحل عادل الفار، لمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر، استعدادًا لتأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة، وذلك بحضور عدد من أفراد أسرته وعائلته، فتساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أبرز المحطات في حياة الراحل عادل الفار.

ويستعرض كلمتك لزواره ومتابعيه أبرز المحطات في حياة الراحل عادل الفار، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال السطور التالية:

من هو عادل الفار

-وُلد الفنان عادل الفارفي عام 1962، وتوفي عن عمر يناهز 62 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا في قلوب محبيه.

-كان الفنان عادل الفار رمزًا للفن الكوميدي والمونولوجات في مصر، حيث اشتهر بأسلوبه الخاص الذي جمع بين النقد الاجتماعي والكوميديا الراقية.

-ممثل وفنان مصري، اشتهر بتقديم المونولوجات التي لاقت رواجًا كبيرًا في فترة الثمانينيات والتسعينيات.

-بدأ مسيرته الفنية في الأعمال الكوميدية والتلفزيونية، حيث أضاف بصمته الخاصة في مجال الكوميديا، مما أكسبه شهرة واسعة ومحبة الجمهور.

- شهدت حياته خلال السنوات الأخيرة العديد من التحديات خاصة بعد وفاة نجله «شادي» في حادث مروع.

-قدم الفنان عادل الفار العديد من الأعمال المميزة، خاصة في مجال المسرح والتلفزيون، حيث أبدع في تقديم الشخصيات الكوميدية.

- شارك في العديد من الأعمال المسرحية الكوميدية، فضلًا عن البرامج التي جعلته بارزًا في هذه الفترة من الزمن.

أبرز المحطات في رحلة عادل الفار

كانت بداية الراحل عادل الفار مع أحمد زكي وعبلة كامل حيث أحبه المخرج عادل أديب في فقراته الكوميدية وقرر عام 1998 أن يسجل له أول ظهور سينمائي من خلال المشاركة في فيلم «هيستريا» مع الفنان أحمد زكي والفنانة عبلة كامل، ومنها انطلق سينمائيا ليحقق حضورا كبيرا مع الفنان أحمد آدم في فيلم «شجيع السيما» عام 2000، و«زكية زكريا في البرلمان عام 2001.

وتعاقبت بعد ذلك أعماله السينمائية، فقد شارك في فيلم «جالا جالا» مع الفنانة جالا فهمي، و«الأجندة الحمراء» مع طارق علام، و«الرغبة» عام 2002 مع نادية الجندي وإلهام شاهين، و«حارة البنات» 2005.

وتابع عادل في تقديم الأدوار الكوميدية من بينها بون سواريه عام 2010 مع غادة عبد الرازق، والمشاركة في عدد من المسلسلات الكوميدية منها شبرا تي في مع الفنان أحمد رزق، والكومي عام 2001، وصاحب السعادة مع الفنان عادل إمام عام 2014، ودائرة الاشتباه 2006 و9 شارع السلام 2003.

وقام بعد ذلك بتقديم العديد من الأغاني الشعبية، مثل مين سرق العمود والواد الفلفل وشيبسي، التي حققت نجاحاً كبيراً واحتفظت بمكانتها في قلوب محبي الفن الشعبي.

آخر أعمال عادل الفار

أما آخر أعمال عادل الفار الدرامية، فكان مسلسل الفتوة الذي قدمه رفقة الفنان ياسر جلال عام 2020، وجسد من خلاله دور الأعور.