الكتاب العرب: القوات الإسرائيلية أداة لتنفيذ الجرائم الأمريكية فى المنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 05:39 مساءً - أعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب عن إدانته الكاملة لاستخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق الكلمتك بهدف عرقلة قرار مجلس الأمن الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة المحتل، وانسحاب القوات الصهيونية المحتلة من القطاع، وإنقاذ أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق من تداعيات الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعانونها على مدى أربعة عشر شهرا من الاعتداءات العنصرية الغاشمة من قبل قوات الاحتلال البغيض.

وأكد الاتحاد في بيانه أن هذه العرقلة تمثل غطاء سياسيا سافرا لجرائم الاحتلال، يؤكد من جديد، وبما لا يدع مجالا للشك، ما يستشعره كل عربي من أن القوات الإسرائيلية لا تعدو أن تكون أداة لتنفيذ الجرائم الأمريكية في المنطقة، وهو ما بات يقينا في الضمير العربي وفي ضمائر الأحرار في العالم بأسره.

عبد الهادي: نساند دعوة مصر بأن يكون هناك نظام دولى أكثر عدلا

وأكد الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، تأييد الاتحاد العام لدعوة مصر إلى نظام دولي أكثر عدلا بعد أن أصبح النظام الدولي الحالي مفتقرا إلى أبسط قواعد العدالة والإنصاف والفعالية في مواجهة الجرائم التي تعاني منها مناطق عديدة في العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تثبت مجددا شراكتها الكاملة في كل الجرائم التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني الصامد، وتورطها المباشر في قتل المدنيين الفلسطيين واللبنانيين والسوريين أطفالا ونساء وشيوخا، وجريمة قصف تدمر في سوريا الصامدة لن تكون آخر جرائم الكيان وشركائه على الشعب العربي ومقدراته، وتظل مسئولية الولايات المتحدة الأمريكية بخاصة تامة وكاملة عن كل جرائم الإبادة والتطهير العرقي والتجويع والتهجير القسري وتدمير الحياة المدنية في قطاع غزة المحتل، وفي الضفه ولبنان وسوريا واليمن فضلا خططه للاعتداء على العراق وغيرها من الدول العربية.

وأوضح عبد الهادي أن مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية لا تقل عن مسؤولية الاحتلال الصهيوني الوحشي، وجرائمه وجرائم مستوطنيه في أراضينا المحتلة.

وأضاف أن الشعوب الحرة في العالم كله أصبحت موقنة بأن الغطرسة الإسرائيلية الغاشمة لا تعدو أن تكون واجهة للمخطط الأمريكي الآثم الساعي إلى إعادة رسم الشرق الأوسط وفق المطامع الاستعمارية عبر جرائم القتل والتدمير وضرب الاستقرار الإقليمي والدولي في مقتل، وأن السياسات الأمريكية في العالم بأسره تهدم كل قيم العدالة وتهدد الحضارة الإنسانية تهديدا خطيرا غير مسبوق.

الكتاب العرب يعلن دعمه المطلق للمقاومة

وقال الدكتور علاء عبد الهادي: إن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب إذ يدين هذا السلوك الأمريكي الآثم، فإنه يعلن دعمه المطلق للمقاومة، ودعوته العالم الحر إلى تبني نظام دولي أكثر عدالة ومصداقية وإنصافا، مؤكدا أن الحق العربي لن يموت، رغم كل الجرائم الإسرائيلية الأمريكية المشتركة.

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