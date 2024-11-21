زيارة مفاجئة من جبران لمكتب عمل إمبابة (صور) - أخبار كلمتك

زيارة مفاجئة من جبران لمكتب عمل إمبابة (صور) - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية للوزارة - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية للوزارة - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: نستهدف تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: نستهدف تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين - أخبار كلمتك

الكشف عن قيادية حوثية قدمت من إيران الى صنعاء ومتورطة باختطاف هؤلاء - أخبار كلمتك

الكشف عن قيادية حوثية قدمت من إيران الى صنعاء ومتورطة باختطاف هؤلاء - أخبار كلمتك

مسلح يعتدي على مباشر داخل مطعم - أخبار كلمتك

مسلح يعتدي على مباشر داخل مطعم - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:21 - أيمن الشريعي لـ«الأسبوع»: ستتم محاسبة المخطئ في أزمة الإسعاف بلقاء الأهلي وإنبي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:21 - أيمن الشريعي لـ«الأسبوع»: ستتم محاسبة المخطئ في أزمة الإسعاف بلقاء الأهلي وإنبي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد ظهورها مع والدتها.. ابنة أحمد السقا تتصدر التريند لهذا السبب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد ظهورها مع والدتها.. ابنة أحمد السقا تتصدر التريند لهذا السبب - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بمدينة الخارجة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بمدينة الخارجة - أخبار كلمتك

فتح باب التقدم للراغبين في شغل وظيفة "مدير إدارة التحقيقات" بمديريات الأوقاف، اعرف الشروط - أخبار كلمتك

فتح باب التقدم للراغبين في شغل وظيفة "مدير إدارة التحقيقات" بمديريات الأوقاف، اعرف الشروط - أخبار كلمتك

أبرز قرارات مجلس جامعة عين شمس خلال اجتماعه الأخير - أخبار كلمتك

أبرز قرارات مجلس جامعة عين شمس خلال اجتماعه الأخير - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مي عودة: الرقابة العالمية تمنعنا من صناعة أفلام لغزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مي عودة: الرقابة العالمية تمنعنا من صناعة أفلام لغزة - أخبار كلمتك

مي عودة: الرقابة العالمية تمنعنا من صناعة أفلام لغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - قالت المنتجة والمخرجة الفلسطينية مي عودة أن من يحاول صناعة فيلم سينمائي سواء تسجيلي أو وثائقي عن الأزمة الفلسطينية سيواجه سلسلة من الأزمات لا نهاية  لها، لأن الرقابة العالمية والموزعين الاجانب كشفوا عن وجههم الحقيقي البشع للغاية. 

وتابعت خلال ندوة السرد كأداة لصمود المقاومة حاليًّا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى: “كنا نتحدث دائمًا عن أزمة مع الرقابة العربية إلا أننا وجدنا أن المجتمع الغربي أسوأ بكثير”. 

a5b89a331d.jpg
e317360f0d.jpg

وأضافت: “السينما الفلسطينية هى وزارة دفاع هذا الشعب ويجب عليهم ان يحاولوا صناعة السينما لاخر نفس”.

 

5030a8d099.jpg

السرد كأداة للصمود

جاء ذلك خلال محاضرة حول "السرد كأداة للصمود.. قصص الهوية والبقاء"، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما. 

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على  أرواح شهداء وضحايا الغارات اللبنانية والفلسطينية التي يتعرض لها الشعبين جراء الهجمات الإسرائيلية الممنهجة. 

ويتحدث خلال الندوة الفنانة والمخرجة درة زروق، والمخرجة ميريام الحاج، والمنتجة مي عودة والمخرجة نجوى نجار ويدير النقاش الناقد محمد نبيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

سلاف فواخرجي: أنا عاشقة للسينما وضد الفساد وسقف الرقابة أصبح عاليا (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق