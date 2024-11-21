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باسم يوسف يغازل نجوى كرم: خبرة والله والمطربة ترد(فيديو) - أخبار كلمتك

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باسم يوسف يغازل نجوى كرم: خبرة والله والمطربة ترد(فيديو) - أخبار كلمتك

باسم يوسف يغازل نجوى كرم: خبرة والله والمطربة ترد(فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 01:45 صباحاً - غازل الإعلامي باسم يوسف، المطربة اللبنانية نجوى كرم، خلال تعليقات لجنة التحكيم  ببرنامج “ArabsGotTalent”على أداء الفرقة التونسية "نادي الطرب رياحيات".

 

كيف غازل باسم يوسف نجوى كرم؟

وخلال تعليق على جابر، على أداء الفرقة التونسية "نادي الطرب رياحيات" فيما قدمته أمام لجنة التحكيم، تفاجأ بالإعلامي باسم يوسف يغازل نجوى كرم ويحاول القفز إلى رأيها باعتبارها المعنية بالحكم على الأصوات الغنائية، قائلًا: "يا سلام يا نجوى خبرة والله، مفيش حد زي نجوى والله".

 

 

باسم يوسف يمتدح نجوى كرم

وتابع باسم يوسف : "في الغناء لا يفتى ومالك في المدينة.. إيه الحلاوة دي يا نجوى"، لتعلق نجوى كرم:" الله يخليك أكيد سمعت كويس للفرقة، ويبدو انك بتجاملني"، ليعقب باسم:"انا باشكر فيكي وباعلي فيكي وانتي زي الفل". 
 

 

برنامج Arabs Got Talent


برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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