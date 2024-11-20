مشاهير العرب - هل عادت رضوى الشربيني لزوجها؟.. ماذا قالت ابنتها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 08:46 مساءً - تصدر اسم الإعلامية رضوى الشربيني، تريند محرك البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع ظهورها الأخير عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «تيك توك» رفقة ابنتها تمارا.

وفي هذا السياق، انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لـ رضوى الشربيني رفقة ابنتها تمارا، وقام أحد المتابعين بسؤالها عن العودة لزوجها، لتضحك ساخرة من السؤال، وترد ابنتها تمارا، قائلة: مستحيل هما كدا حلوين، لتنهال عليها التعليقات ما بين الإيجاب والسلب.

رضوى الشربيني تتصدر التريند بسبب إطلالاتها

وفي وقت سابق، أثارت الإعلامية رضوى الشربيني، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مشاركتها بعض الصور لها بفستان أزرق.

أحدث ظهور لـ رضوى الشربيني

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني جمهورها ومحبيها صور جديدة لها، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

رضوى الشربيني بفستان أزرق

وتألقت رضوى الشربيني في الصور بإطلالة لافتة، حيث ظهرت مرتدية فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة بصيحة الكتف الواحد واتسم التصميم باللون الأزرق ذى التطريزات الفضية، أما من الناحية الجمالية اعتمدت رضوى الشربيني على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

من هي رضوى الشربيني؟

رضوى الشربيني من مواليد 30 سبتمبر 1981 هي إعلامية، وكانت تقدم برنامج «هي وبس» على قناة سي بي سي سفرة منذ فبراير سنة 2017.

قدمت رضوى الشربيني بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور، وبرنامجا فنيا على قناة الحياة، وبرنامج «أنا مصر» في التلفزيون المصري، بالإضافة إلى عملها في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري «بروباجندا تي في».