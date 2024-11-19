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مشاهير العرب - بعد نجاحه.. أبطال مسلسل 6 شهور» في ضيافة معكم منى الشاذلي بهذا الموعد (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد نجاحه.. أبطال مسلسل 6 شهور» في ضيافة معكم منى الشاذلي بهذا الموعد (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد نجاحه.. أبطال مسلسل 6 شهور» في ضيافة معكم منى الشاذلي بهذا الموعد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:30 مساءً - يحل أبطال مسلسل 6 شهور، بطولة الفنان نور النبوي، والفنانة نور إيهاب، ضيوفًا على حلقة الخميس المقبل من برنامج معكم منى الشاذلي، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، من خلال قناة ON، وخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققوه في العمل الدرامي.

وكانت الصفحة الرسمية لبرنامج معكم منى الشاذلي، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» أعلنت عن استضافة أبطال معكم منى الشاذلي، قائلة: «نور النبوي ونور ايهاب وليشع و صناع مسلسل "6 شهور" فى معكم منى الشاذلى الخميس».

قصة مسلسل 6 شهور

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار اجتماعي، ويتكون العمل من 10 حلقات ويناقش عالم الـReal Estate، كما يركز على الشباب ومشاكلهم في العمل، خاصة بعد التخرج فى الجامعة.

ويجسد نور النبوي، خلال العمل دور «مراد»، الذى يعمل فى شركة للعقارات ويحاول خلال الأحداث اكتساب ثقة مديره ليثبت فى الوظيفة، ويكون فى منافسة مع نور إيهاب التي تلعب دور لطيفة لتحقيق تارجت الشركة لكسب البونص.

أبطال مسلسل 6 شهور

مسلسل 6 شهور، يعتبر بطولات نور النبوي، في عالم الدراما، ويشاركه في البطولة عدد من نجوم الفن أبرزهم نور إيهاب، ومجدي بدر، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، والعمل من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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