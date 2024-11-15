مشاهير العرب - تشييع جنازة شقيق خالد صالح من مسجد الفرنساوي بمصر القديمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:32 مساءً - شيعت جنازة شقيق الفنان خالد صالح، محمود صالح اليوم، عقب صلاة الجمعة من مسجد الفرنساوي بمصر القديمة، وذلك بحضور نجل شقيقه الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا التي حرصت على مساندته.

ورحل عن عالمنا اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر، شقيق الفنان الراحل خالد صالح، محمود صالح دون الكشف عن تفاصيل الوفاة، ليلحق بشقيقه بعد 10 أعوام.

وساندت الفنانة هنادي مهنا، زوجها في وفاة عمه، قائلة: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون».

أحمد خالد صالح يحيى ذكرى وفاة والده العاشرة

وكان الفنان أحمد خالد صالح، قد وجه رسالة لوالده الراحل خالد صالح، في ذكرى وفاته العاشرة.

ونشر أحمد خالد صالح عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة والده الراحل، وعلق: «رحمة الله ورضوانه عليك يا أبوي عدت 10 سنين ولسه القلب كما لو أنه امبارح يا فخر وحب قلبي، يا رب يرحمك ويغفر لك ويجعلك من المنعمين المستبشرين برؤية وجهه الكريم وشفاعة سيدنا الحبيب يرحمك وينعمك بحجم حب الناس ليك يا حبيبي ودعواتهم وذكراك الطيبة».

وتابع: «ويجعلني فخر ليك دنيا وأخرة ذي ما حضرتك فخر ليا ولكل من كنت في حياته يا روح الروح. اللهم اغفر لأبي وأمي و ارحمهما كما ربياني صغيراً واغفر اللهم لاحبابنا أجمعين يا رب».

آخر أعمال أحمد خالد صالح

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح، مسلسل «بدون سابق إنذار»، بطولة الفنان آسر ياسين، والذي حقق نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه في الماراثون الرمضاني 2024.