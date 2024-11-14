باسكال مشعلاني: ليس شرطًا لجوء المطربة للإغراء لكي تلفت الأنظار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:06 صباحاً - أكدت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، أنه ليس من الشرط أن ترتدي المطربة ملابس مكشوفة لكي تلفت الأنظار إليها لكن الأهم من ذلك هو صوتها.

تعليق باسكال مشعلاني علي الإغراء البذيء

وقالت باسكال خلال حوارها مع ڤيتو:" المطربة يجب أن يكون تركيزها على الصوت والأداء والمحتوى الذي تقدمه لأن هذا هو الأثر الدي يخلد اسمها".

و أضافت:" أما المبالغة في العري فهذا أسلوب محدودات الموهبة واللاتي يحاولن صرف الأنظار عن موهبتن الضعيفة وهذه النوعية من المطربات سرعان ما ينساها الجمهور لاعتبارات عديدة مثل ظهور السن وظهور أسماء أخرى ممن يتبعن نفس الأسلوب ".

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.