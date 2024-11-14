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باسكال مشعلاني: ليس شرطًا لجوء المطربة للإغراء لكي تلفت الأنظار - أخبار كلمتك

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باسكال مشعلاني: ليس شرطًا لجوء المطربة للإغراء لكي تلفت الأنظار - أخبار كلمتك

باسكال مشعلاني: ليس شرطًا لجوء المطربة للإغراء لكي تلفت الأنظار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:06 صباحاً - أكدت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، أنه ليس من الشرط أن ترتدي المطربة ملابس مكشوفة لكي تلفت الأنظار إليها  لكن الأهم من ذلك هو صوتها. 

تعليق باسكال مشعلاني علي الإغراء البذيء 

وقالت باسكال خلال حوارها مع ڤيتو:" المطربة يجب أن يكون تركيزها على الصوت والأداء والمحتوى الذي تقدمه لأن هذا هو الأثر الدي يخلد اسمها". 

و أضافت:" أما المبالغة في العري فهذا أسلوب محدودات الموهبة واللاتي يحاولن صرف الأنظار عن موهبتن الضعيفة وهذه النوعية من المطربات سرعان ما ينساها الجمهور لاعتبارات عديدة مثل ظهور السن وظهور أسماء أخرى ممن يتبعن نفس الأسلوب ".

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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باسكال مشعلاني: ليس شرطًا لجوء المطربة للإغراء لكي تلفت الأنظار - أخبار كلمتك

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