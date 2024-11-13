مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:54 مساءً - تحدثت المطربة عبيدة أمير، عن مقتطفات من مشوارها الفني، منها مشاركتها الغناء مع أنغام وهي يعمر السادسة، مشيرة إلى أنها تنتمي لعائلة فنية كبيرة، فوالدها الموسيقار الكبير أمير عبد المجيد الذى اكتشف موهبتها في سن مبكرة: «كنت بنزل أروح الاستديو ورا والدي عشان أشوف واسمع إيه اللي بيتسجل والموسيقى أهم حاجة في حياتي».

وأضافت «عبيدة»، خلال لقائها ببرنامج 8 الصبح، المذاع عبر قناة dmc، أنها عاشقة للغناء ومنذ صغرها حرصت على دخول عالم الغناء، معربة عن تمنيها مشاركة كل من المطرب فضل شاكر، وبهاء سلطان في ديو غنائي، لأنهما من أفضل المطربين والأقرب لقلبها.

أما عن السبب وراء قلة أعمالها الغنائية، أوضحت عبيدة أمير، أنها في الفترة الماضية، بدأت تدخل عالم التمثيل، وفي العام الماضي أصبحت مذيعة في إحدى القنوات، فالوقت لم يسعفها لعمل أغنيات جديدة معقبة: «أنا نزلت أغنية اهد البيت وكانت في فبراير الماضي، وهناك أغنيتين هنطرحهم قريبا».

آخر أعمال عبيدة أمير

وكان آخر أعمال المطربة عبيدة أمير طرحها لأغنية اهد البيت خلال الفترة الماضية عبر قناتها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحققت الغنية نجاح كبير.

وتقول كلمات أغنية اهد البيت التالي:

«في بيت ما فيهوش زعل ولا خوف

ومليان بالدفى وعادي

مرايتي كانت بتنسى تشوف

وكنت بقول اكيد عادي

بشوف آمارات وأقول خيالات

ده مش ممكن يكون واقع

بعد اليوم لحد انه ما يجي عني ويدافع

بكدب ناس وأقول ده كلام

عشان البيت ده ليه حرمه

لكني فهمت من الأيام

ده بيت الهد فينا

ده حكاياته.. مراياته

بأيام سوده في فاته

بتفاصيلك وتمثيلك

ومشاعرى اللي بيك ماتوا

في أعذارك و إصرارك

وحرقه قلبي وسكوتى

يبان صوتي وبشروطى

اهد البيت ده على موتي

في بيت الحب فيها معروف

بأنه ماجاش ولاهيجي

بموت من كتر كلمه خوف

بضيع من نفسي تدريجي

بقول أن البيوت أسرار

وبكذب ياما على حالي

بقول يمكن في يوم يختار

يفكر أنه يبقى لي

ويوم عن يوم يسوق الحال

ولا بيفرق معاك حاجه

ده بيت ملعون كرهت أنا فيه

أمثل وابقى كدابه

حكاياته.. مراياته

بأيام سوده في فاته

بتفاصيلك وتمثيلك

ومشاعرى اللي بيك ماتوا

في أعذارك و إصرارك

وحرقه قلبي وسكوتى

يبان صوتي وبشروطى

اهد البيت ده على موتي».