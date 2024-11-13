ندوة عن الدراما السحرية والفتاة المجهولة بمكتبة المستقبل غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:50 مساءً - تنظم مكتبة المستقبل إحدى المنصات الثقافية بجمعية مصر الجديدة فى الخامسة من مساء غد الخميس الموافق 14 نوفمبر، ندوة بعنوان “الدراما السحرية..دراما خارج التوقع”.

وتدور محاور الندوة حول المفهوم الدرامي وأثره على العمل المقدم، فكرة التنوع الدرامي، الدراما السحرية، الفن المصري والدراما الغير متوقعة ونماذج متنوعة ويحاضر فيها الدكتور عمر توفيق، كاتب مسرحي وباحث أكاديمي.

مناقشة فيلم The Unknown Girl بمكتبة المستقبل

وفى سياق متصل تنظم المكتبة ايضا فى السادسة من مساء بعد غد الجمعة ندوة لمناقشة الفيلم الفرنسي الفتاة المجهولة

The Unknown Girl.

والفيلم سيناريو وإخراج؛ الأخوين داردين "جان-بيير ولوك"، كما أنه حصل على جائزتين عالميتين، وترشح لنيل ٧ جوائز اخري منها السعفة الذهبية للمخرجيين، بمهرجان كان 2016 مترجم للغة العربية.

ويعقب العرض حلقة نقاش بحضور الدكتور سامح توفيق، أستاذ النقد السينمائي، والأستاذ أحمد العرابي، الناقد السينمائي والمختص في دراسة السينما ويضبط الترجمة محمد عصام

ويتناول الفيلم الدكتورة جيني دافين التى تعمل في إحدى المستشفيات وفي إحدى الليالي، قرع أحدهم جرس مكتبها بعد ساعات العمل، فتطلب من المتدرب جوليان عدم فتح الباب لأن ذلك لا يبدو طارئًا. في صباح اليوم التالي، يطلب مفتش الشرطة شريط المراقبة الخاص بالمستشفى بعد العثور على مراهقة ميتة على الجانب الآخر من الطريق وهم يحققون فيما حدث. تشعر جيني بالذنب لأنها لم تفتح الباب وتصبح مهووسة بالعثور على هوية المراهقة.

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