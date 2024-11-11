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مشاهير العرب - أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفلها الغنائي الجديد في الكويت، وذلك بعد غياب دام لفترة طويلة بسبب أزماتها الأخيرة، ومن المقرر أن يكون حفل شيرين في دولة الكويت يوم 29 نوفمبر 2024.

حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

تحيى شيرين عبد الوهاب الحفل، ومن المقرر أن تقدم باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، وذلك بعد إجراء تعديلات الحفل، إذ سبق وتم الإعلان عن تقديم المطربة اللبنانية نانسي عجرم، الحفل بمشاركة المطرب الجزائري الشاب خالد، والمطرب أحمد سعد.

شيرين عبد الوهاب

وكان من المقرر، أن يكون الحفل المقام في ستاد سباقات السيارات بالكويت، مخصصا فقط للعائلات، قبل أن يصبح مفتوحا، عقب الإعلان عن أن نجمة الحفل هي المطربة شيرين عبد الوهاب.

أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

طرحت الشركة المنظمة لمهرجان «road Rush - Kuwait»، تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت، وقسمت التذاكر إلى 7 فئات، وتبدأ من 25 دينار كويتي، ما يعادل 4017 جنيها، وتصل إلى 150 دينارا كويتيا، وهو ما يعادل 24 ألفا و102 جنيه.

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

وطرحت المطربة شيرين عبد الوهاب، أغاني ضمن ألبومها الجديد، «بتمنى أنساك، ما زال على البال، اللي يقابل حبيبي، هنحتفل، عسل حياتي، عودتني الدنيا، ابتسمت».

وتعاونت شيرين خلاله مع عدد كبير من الملحنين والشعراء، من بينهم: تامر حسين، أحمد المالكي، عزيز الشافعي، توما، محمد مدين، وتامر عاشور، أحمد زعيم، أحمد حسن راؤول.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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