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مشاهير العرب - آخر تطورات الحالة الصحية لـ مصطفى كامل بعد نقله للمستشفى - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - آخر تطورات الحالة الصحية لـ مصطفى كامل بعد نقله للمستشفى - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - آخر تطورات الحالة الصحية لـ مصطفى كامل بعد نقله للمستشفى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:56 صباحاً - كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الشهيرة في القاهرة

أوضح الفنان مصطفى كامل، تفاصيل حالته الصحية عبر منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا:«الحمد والشكر لله، وخالص الشكر والاحترام والتقدير لكل الزملاء على دعواتهم المخلصة لي طوال الأيام الماضية».

كما طمأن كامل جمهوره على حالته الصحية، موضحا: «أحب أن أطمئن حضراتكم جميعًا بأنني، والحمد لله، بخير، وكل يوم أكتشف عظمة ربنا في تكوين خلقه، لم أكن أفهم من قبل معنى نشاط الغدة الدرقية وأضرارها».

الفنان مصطفى كامل

آخر أعمال الفنان مصطفى كامل

الجدير بالذكر أن آخر ألبومات مصطفى كامل هو «وجع قلبي» وتضمن عددا من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا منها «اتعلمت من الليالي» من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر أحمد جودة، وأغنية «اسكت» من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وأغنية «حلوة حياتي» من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير، وأغنية «وجع قلبي» وهي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر ووتريات فارس صقر وهندسة صوت أحمد جودة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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