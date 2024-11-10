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مشاهير العرب - لم يحضر أحد.. نجوم الفن يغيبون عن عزاء حمدي الرملي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - لم يحضر أحد.. نجوم الفن يغيبون عن عزاء حمدي الرملي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لم يحضر أحد.. نجوم الفن يغيبون عن عزاء حمدي الرملي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 07:10 مساءً - استقبلت أسرة الفنان حمدي الرملي، عزاء الراحل مساء اليوم الأحد عقب صلاة المغرب، بمسجد الخلفاء الراشدين بالجيزة، أمام نادى نقابة المهن التمثيلية.

عزاء حمدي الرملي

وأقيم العزاء بمسجد الخلفاء الراشدين بالجيرة، وسط غياب نجوم الوسط الفني، عن تقديم واجب العزاء في الفنان حمدي الرملي.

وفاة الفنان حمدي الرملي

وفاة الفنان حمدي الرملي

وكان إيهاب الرملي، ابن شقيقة الفنان الراحل حمدي الرملي، قد أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نبأ وفاة خاله حمدي الرملي، وكتب في منشور: «البقاء لله توفي إلى رحمة الله خالي حمدي الرملي أرجو الدعاء له بالمغفرة وقراءة الفاتحة».

وفاة الفنان حمدي الرملي

آخر أعمال الفنان حمدي الرملي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حمدي الرملي، مشاركته في مسلسل «فراولة»، الذي تم عرضه في السباق الرمضان الماضي 2024، وحقق العمل نجاح جماهيري كبير.

وشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الفن أبرزهم: نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد علي، وكانت تدور الأحداث في إطار كوميدي.

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موعدومكان عزاء حمدي الرملي

وفاة الفنان حمدي الرملي

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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