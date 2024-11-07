إيرادات فيلم "الهوى سلطان" في أول أيام عرضه بالسينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 11:47 صباحاً - حقق فيلم "الهوى سلطان" بطولة النجمة منة شلبي والفنان أحمد داود، إيرادات بلغت 742 ألفا و529 جنيها، في أول أيام عرضه بالسينمات أمس الأربعاء.

إيرادات فيلم الهوى سلطان

وتصدر الفيلم بذلك شباك التذاكر أمس الأربعاء، حيث ينافس ضمن مجموعة متنوعة من الأفلام يتم طرحها خلال الفترة الحالية.

قصة فيلم الهوى سلطان

الفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتتمحور أحداث فيلم “الهوى سلطان” الذي تم تغيير اسمه 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

أبطال فيلم الهوى سلطان

الفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري.

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