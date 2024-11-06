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داليا البحيري تتعاقد على بطولة مسلسل "سيد الناس" - أخبار كلمتك

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داليا البحيري تتعاقد على بطولة مسلسل "سيد الناس" - أخبار كلمتك

داليا البحيري تتعاقد على بطولة مسلسل "سيد الناس" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:45 مساءً - تعاقدت الفنانة داليا البحيري على المشاركة في بطولة مسلسل “سيد الناس” أمام الفنان عمرو سعد، بعد عدة اعتذارات من النجمات على دور البطولة النسائية في المسلسل، حيث اعتذرت عن العمل الفنانة إيمان العاصي وغادة عادل ودرة، حتى استقر الأمر على داليا البحيري التي تعاقدت بشكل رسمي على العمل.

 

أبطال مسلسل سيد الناس

تدور أحداث مسلسل "سيد الناس" في إحدى القرى في صعيد مصر، والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، وتقوم الفنانة داليا البحيري بدور البطولة النسائية أمام عمرو سعد، بعد اعتذار الفنانة غادة عادل وإيمان العاصي.

 

جدير بالذكر أن المخرج محمد سامي مشغول حاليا بتصوير مسلسل آخر وهو "إش إش" بطولة زوجته الفنانة مي عمر، ويشارك في البطولة كل من انتصار وهالة صدقي ودينا، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل أيضا.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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