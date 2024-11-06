داليا البحيري تتعاقد على بطولة مسلسل "سيد الناس" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:45 مساءً - تعاقدت الفنانة داليا البحيري على المشاركة في بطولة مسلسل “سيد الناس” أمام الفنان عمرو سعد، بعد عدة اعتذارات من النجمات على دور البطولة النسائية في المسلسل، حيث اعتذرت عن العمل الفنانة إيمان العاصي وغادة عادل ودرة، حتى استقر الأمر على داليا البحيري التي تعاقدت بشكل رسمي على العمل.

أبطال مسلسل سيد الناس

تدور أحداث مسلسل "سيد الناس" في إحدى القرى في صعيد مصر، والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، وتقوم الفنانة داليا البحيري بدور البطولة النسائية أمام عمرو سعد، بعد اعتذار الفنانة غادة عادل وإيمان العاصي.

جدير بالذكر أن المخرج محمد سامي مشغول حاليا بتصوير مسلسل آخر وهو "إش إش" بطولة زوجته الفنانة مي عمر، ويشارك في البطولة كل من انتصار وهالة صدقي ودينا، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل أيضا.

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