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محمد إمام: التعاون بين الفن المصري والإمكانات السعودية سينتج أعمالا بمواصفات عالمية - أخبار كلمتك

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محمد إمام: التعاون بين الفن المصري والإمكانات السعودية سينتج أعمالا بمواصفات عالمية - أخبار كلمتك

محمد إمام: التعاون بين الفن المصري والإمكانات السعودية سينتج أعمالا بمواصفات عالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:50 مساءً - نشر الفنان محمد إمام صورًا له برفقة الفنانين كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وهنا الزاهد من كواليس افتتاح ستوديوهات الحصن بالعاصمة السعودية الرياض.

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وكتب محمد إمام في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: من افتتاح إستديوهات (الحصن) في الرياض.. التعاون بين الفن المصري والإمكانات السعودية حينتج عنه أعمال ضخمة بمواصفات عالمية ستسعد كل الجمهور العربي إن شاء الله.

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افتتاح إستوديوهات "الحصن بيج تايم" بالرياض

وافتتح أمس رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، إستوديوهات "الحصن بيج تايم" في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن فعاليات النسخة الجديدة من موسم الرياض الذي تقام فعالياته بمنطقة البوليفارد وعدد من المناطق الأخرى.

إستوديوهات الحصن بيج تايم

وتعد إستوديوهات الحصن هي الأضخم في الوطن العربي من حيث المساحة والإمكانات، حيث تحتوي على عدد كبير من مناطق التصوير والكاميرات وورش الملابس والديكورات والإكسسوارات وغيرها من معدات التصوير المختلفة.

وشهدت إستوديوهات الحصن تصوير الجزء الثالث من فيلم "أولاد رزق"، حيث تم تصوير مشاهد الأكشن الخاصة بالفيلم داخل كوروما هي الأضخم في الوطن العربي، كما تم تصوير باقي المشاهد داخل مناطق مختلفة بالإستوديوهات. 

وحضر عدد ضخم من الفنانين لمشاهدة الاستديوهات، من بينهم أحمد عز وكريم عبد العزيز، أحمد حلمي ومحمد هنيدي وليلى علوي وهالة صدقي ومنة شلبي وآسر ياسين ونيللي كريم، والمنتج ريمون مقار ومحمد محمد عبد العزيز، والمنتج هشام عبد الخالق، والمخرج شريف عرفة، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، والمخرج طارق العريان، والمخرجة بتول عرفة وهنا الزاهد، والمنتجة مها سليم، وأشرف عبد الباقي، والموسيقار هشام نزيه، والفنانة هدى حسين، والمخرج أحمد علاء والمؤلف صلاح الجهينى، والمخرج عمرو عرفة، والشاعر أمير طعيمة، محمد إمام، المخرج رامى إمام، المذيعة وفاء الكيلانى، معتصم النهار، باسل الخياط، قصى خولى، هنا الزاهد، المخرج محمد شاكر خضير، وآلاء الغزالي، يوسف الشريف، مدير التصوير أحمد المرسي، تارا عماد والناقد طارق الشناوي، وشيكو، أكرم حسني، طارق الجنايني، حمدي المرغني، حسين المنباوي، محمد عطية، أحمد فهمي، أحمد مالك، هدى المفتي.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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