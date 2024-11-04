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مشاهير العرب - أحمد الشامي ينضم لـ مسلسل «رقم سري» بطولة ياسمين رئيس - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحمد الشامي ينضم لـ مسلسل «رقم سري» بطولة ياسمين رئيس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد الشامي ينضم لـ مسلسل «رقم سري» بطولة ياسمين رئيس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 01:07 مساءً - انضم الفنان أحمد الشامي، لفريق عمل مسلسل «رقم سري» بطولة ياسمين رئيس، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، عبر شاشة dmc، خلال موسم «الأوف سيزون».

أحداث مسلسل رقم سري

تدور أحداث مسلسل رقم سري، في إطار اجتماعي تشويقي، متناولا ظاهرة الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحا كبيرا مثل الجزء الأول، الذي دارت أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

مسلسل رقم سري

أبطال مسلسل رقم سري

يضم مسلسل رقم سري، في بطولته مجموعة من الفنانين أبرزهم: ياسمين رئيس، صدقى صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامى الطمبارى، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، من إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومن المقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل رقم سري

موعد عرض مسلسل رقم سري

ويعرض مسلسل رقم سري من الجمعة إلى الثلاثاء على منصة watch it وقبل العرض التليفزيوني بـ 24 ساعة، بينما يعرض عبر شبكة قنوات DMC من السبت إلى الأربعاء.

وتعرض حلقات مسلسل رقم سري يوميًا على قناة «dmc» في الثامنة مساءً، وتكون الإعادة الأولى في الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 12:30 ظهرًا، فيما تعرض حلقات مسلسل رقم سري على شاشة قناة «dmc دراما» الساعة 11 مساءً، والإعادة الأولى تكون في الثامنة صباح اليوم التالي، على أن يتم إعادة الحلقة مرة ثانية في الخامسة مساءً، وعلى منصة «watch it» الرقمية، قبل العرض على مجموعة قنوات dmc.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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