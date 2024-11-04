لأول مرة مخرجة، درة تنافس في مهرجان القاهرة السينمائي بـ"وين صرنا" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:09 مساءً - تشارك الفنانة التونسية درة في الدورة القادمة من مهرجان القاهرة السينمائي كمخرجة للمرة الأولى بفيلمها الجديد "وين صرنا" وهو فيلم وثائقي أخرجته وأنتجته الفنانة درة، وسيتم عرضه ضمن قسم آفاق بمهرجان القاهرة السينمائي.

تفاصيل فيلم وين صرنا

وتدور أحداث الفيلم عن نادين امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد 3 أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة 5 سنوات، وفي مصر تنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

ويتنافس فيلم "وين صرنا" مع 13 فيلم آخر في المسابقة نفسها، وعبرت الفنانة درة عن سعادتها وفخرها باختيار أول أفلامها للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكتبت درة عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام: "يشرفني ويسعدني اختيار فيلمي وين صرنا؟ ليشارك رسميًّا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو فيلم وثائقي طويل وأهم وأصدق تجربة سينمائية وإنسانية حاولت فيها تقديم رؤيتي لقصتهم وصوتهم ومشاعرهم".

وأضافت:"لأن الموت أحاط بهم وهم يستحقون الحياة، لأنّ التهجير فرض عليهم وهم يستحقون الوطن، وأردت أن أسخر بحب ما في استطاعتي لتخليد لحظة فارقة، لأضع بصمة مهما كانت صغيرة ضد نسيان حكايتهم لأنهم ليسوا أرقامًا ولأنهم في نظري الأجمل والأقوى والأحق".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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