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مشاهير العرب - «ربنا يقويكي على فراقها».. نجوم الفن ينعون والدة مي عز الدين بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «ربنا يقويكي على فراقها».. نجوم الفن ينعون والدة مي عز الدين بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ربنا يقويكي على فراقها».. نجوم الفن ينعون والدة مي عز الدين بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 12:18 مساءً - نعى عدد من نجون الفن، والدة الفنانة مي عز الدين، التي رحلت عن عالمنا أمس الجمعة 22 نوفمبر، إثر معاناة طويلة مع المرض، حيث عانت منذ سنوات من مرض الكلي، وكانت تخضع لجلسات غسيل كلوي بصفة دورية.

وطلبت مي عز الدين، من جمهورها في وقت سابق الدعاء لوالدتها التي تعاني من أزمة صحية، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: أرجو الدعاء لأمي بالشفاء».

منة فضالي تنعى مي عز الدين

ونعت الفنانة منة فضالي، والدة مي عز الدين، عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، قائلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. حبيبتي، ربنا يصبر قلبك ويرحمها برحمته، ربنا يقويكِ على فراقها، في ذمة الله والدة صديقتي مي عز الدين، ربنا يرحمك يا طنط مها، كنتِ إنسانة جميلة وطيبة، أرجو قراءة الفاتحة».

الفنانة هنادي مهنا

وكتبت الفنانة هنادي مهنا، عبر حسابه على «إنستجرام»: «ربنا يرحمها، ادعوا لها، وربنا يصبر قلبكِ يا مي».

الفنانة نهال عنبر

وقالت الفنانة نهال عنبر، على «إنستجرام»: «البقاء لله يا حبيبتي، ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر قلبكِ، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ودعواتكم لمي بالصبر والسلوان».

مي عز الدين مع والدتها

السيناريست أماني التونسي

أما السيناريست أماني التونسي، فكتبت على إنستجرام: «لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنًا إليه راجعون، شدي حيلك أنا عارفة إنه وجع ما بعده وجع».

الفنان خالد سرحان

كما عبر الفنان خالد سرحان، عن حزنه لوفاة والدة مي عز الدين، وقال في تدوينة عبر فيسبوك: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. خالص عزائي في وفاة والدة مي عز الدين»

تامر حسني ينعى والدة مي عز الدين

وبكلمات مؤثرة تعبر عن حزنه لوفاة والدة مي عز الدين، قال الفنان تامر حسني، عبر خاصية الاستوري بـ «إنستجرام»: «مش عارف أقول إيه ولا إيه عن طيبة الست العظيمة دي، والدة مي عز الدين، ربنا يصبرك يا مي ويرفع من قدر والدتك عنده، راحت عند اللي أحن مننا كلنا عليها. نسألكم الدعاء لها بالرحمة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»

الفنان خالد سليم

نعى الفنان خالد سليم، والدة الفنانة مي عز الدين، عبر حسابه «إنستجرام»، قائلا: البقاء والدوام لله حبيبتي وأم صديقتي الغالية إنا لله وإنا إليه راجعون».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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