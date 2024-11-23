مشاهير العرب - «استحملتني كتير».. آخر ما قالته مي عز الدين عن والدتها قبل وفاتها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 12:36 مساءً - مي عز الدين.. فارقت الحياة مساء أمس الجمعة 22 نوفمبر 2024، والدة الفنانة مي عز الدين، بعد صراع مع المرض، ونستعرض في السطور التالية موعد ومكان الجنازة.

آخر ما قالته مي عز الدين عن والدتها قبل وفاتها

وكانت آخر كلمات الفنانة مي عز الدين عن والدتها خلال إحدى اللقاءات، أنها تستحملها كثيرًا ورأت مشواري الفني كامل، ومنذ البداية وهي ترهقها معها، كما أنها تشاركها في الحضور لأماكن التصوير والتي تستغرق في بعض الأوقات ساعات عديدة تصل لـ18 ساعة متواصلة وأكثر، بحسب وصفها.

وأكدت الفنانة مي عز الدين، أن والدتها لم تتركها نهائيًا ولا تريد أن تكون بدونها، فضلًا عن أنها تكون في ارتياح أثناء تواجدها معها خلال التصوير في اللوكيشن.

موعد ومكان جنازة والدة مي عز الدين

وأوضحت الفنانة مي عز الدين، أنه سيتم تشييع جثمان والدتها إلى مثواه الأخير، بعد تأدية القداس عليها صباح اليوم، في أحد كنائس شيراتون المطار.

مي عز الدين تطالب الجمهور بالدعاء لوالدتها

يذكر أن الفنانة مي عز الدين، في وقت سابق، قد شاركت متابعيها حول شعورها بالقلق على صحة والدتها، حيث طلبت من الجميع الدعاء لها بالشفاء العاجل، قائلة: إن والدتها تعاني منذ عدة أشهر، من مشاكل صحية في الكلى، ما استدعى خضوعها لجلسات غسيل الكلى.

آخر أعمال الفنانة مي عز الدين

وتعد آخر أعمال الفنانة مي عز الدين، مشاركتها في الماراثون الرمضاني 2023، ببطولة مسلسل «الكانتو»، بجانب النجم أمير كرارة، وعدد كبير من نجوم الفن، بينهم، «فتحي عبد الوهاب، محمود البزاوي، محمد عبد العظيم، ثراء جبيل، وسلوى عثمان»، والعمل من إخراج حسين المنباوي، سيناريو وحوار هاني سرحان، ودارت أحداثه في زمن غير معاصر.

مشاركة مي عز الدين في رمضان 2024

وفي الماراثون الرمضاني 2024، حلت كضيفة شرف في مسلسل «كوبرا» بطولة الفنان محمد إمام.