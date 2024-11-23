مناهضة العنف ضد المرأة فى معرض تشكيلى بمكتبة مصر الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 12:31 مساءً - تشارك مكتبة مصر الجديدة العالم فى اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة من خلال معرض فن تشكيلي تحت عنوان «لا للعنف ضد المرأة»، ومن المقرر افتتاحه فى الساعة الثالثة من عصر بعد غد الاثنين.

ويشرف عليه ويشارك فيه الفنان التشكيلى أحمد بيرو بالإضافة إلى مشاركة 20 فنانا وفنانة يعبر كل منهم عن إحساسه وتعبيراته الفنية عن قضايا المرأة فى المجتمع.

ويضم المعرض الذى يأتى في ضوء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام، ما يقرب من 30 لوحة نتاج ورش الرسم التى تنظمها المكتبة بصفة دورية، تهدف إلى إلقاء الضوء على بعض المشكلات الهامة فى مقدمتها (التحرش – العنف الأسري – الزواج المبكر – الختان ).

كما يغطى المعرض جانبا من جوانب العنف الذى تتعرض له المرأة مثل ضغوط الحياة المختلفة التى تتعرض لها، والانتهاكات التى تتعلق بحقوقها، ومعاناتها النفسية والاجتماعية ونظرتها للحياة من حولها.

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