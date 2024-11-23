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مناهضة العنف ضد المرأة فى معرض تشكيلى بمكتبة مصر الجديدة - أخبار كلمتك

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مناهضة العنف ضد المرأة فى معرض تشكيلى بمكتبة مصر الجديدة - أخبار كلمتك

مناهضة العنف ضد المرأة فى معرض تشكيلى بمكتبة مصر الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 12:31 مساءً -  تشارك مكتبة مصر الجديدة العالم فى اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة من خلال معرض فن تشكيلي تحت عنوان «لا للعنف ضد المرأة»، ومن المقرر افتتاحه فى الساعة الثالثة من عصر بعد  غد الاثنين.

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 ويشرف عليه ويشارك فيه الفنان التشكيلى أحمد بيرو بالإضافة إلى مشاركة 20 فنانا وفنانة يعبر كل منهم عن إحساسه وتعبيراته الفنية عن قضايا المرأة فى المجتمع.

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ويضم المعرض الذى يأتى في ضوء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام، ما يقرب من 30 لوحة نتاج ورش الرسم التى تنظمها المكتبة بصفة دورية، تهدف إلى إلقاء الضوء على بعض المشكلات الهامة فى مقدمتها (التحرش – العنف الأسري – الزواج المبكر – الختان ).

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 كما يغطى المعرض جانبا من جوانب العنف الذى تتعرض له المرأة مثل ضغوط الحياة المختلفة التى تتعرض لها، والانتهاكات التى تتعلق بحقوقها، ومعاناتها النفسية والاجتماعية ونظرتها للحياة من حولها.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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