اقتباس واستئذان، ماذا قال محمد رحيم لكلمتك عن الكينج قبل رحيله - أخبار كلمتك

اقتباس واستئذان، ماذا قال محمد رحيم لكلمتك عن الكينج قبل رحيله - أخبار كلمتك

"موديز" ترفع تصنيف السعودية إلى "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة - أخبار كلمتك

"موديز" ترفع تصنيف السعودية إلى "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة - أخبار كلمتك

وفاة الملحن الشهير محمد رحيم بشكل مفاجئ - أخبار كلمتك

وفاة الملحن الشهير محمد رحيم بشكل مفاجئ - أخبار كلمتك

القاهرة السينمائي يمنح جائزتين للفيلم المصري اللبناني "أرزة" في يوم الاستقلال اللبناني - أخبار كلمتك

القاهرة السينمائي يمنح جائزتين للفيلم المصري اللبناني "أرزة" في يوم الاستقلال اللبناني - أخبار كلمتك

6 شركات تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين بقيم التداول بنهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

6 شركات تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين بقيم التداول بنهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

مران استشفائي للاعبي الأهلي بالتتش بعد التعادل أمام الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

مران استشفائي للاعبي الأهلي بالتتش بعد التعادل أمام الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

القادسية يهين النصر "العالمي" بعد الريمونتادا التاريخية بالدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

القادسية يهين النصر "العالمي" بعد الريمونتادا التاريخية بالدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

ترامب يرشح رجل الأعمال سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة - أخبار كلمتك

ترامب يرشح رجل الأعمال سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة - أخبار كلمتك

بعد فوزه بـ 4 جوائز في القاهرة السينمائي، قصة وأبطال فيلم "دخل الربيع يضحك" - أخبار كلمتك

بعد فوزه بـ 4 جوائز في القاهرة السينمائي، قصة وأبطال فيلم "دخل الربيع يضحك" - أخبار كلمتك

انخفاض الردة وارتفاع الذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض الردة وارتفاع الذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

وفاة الملحن الشهير محمد رحيم بشكل مفاجئ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وفاة الملحن الشهير محمد رحيم بشكل مفاجئ - أخبار كلمتك

وفاة الملحن الشهير محمد رحيم بشكل مفاجئ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 03:52 صباحاً - أعلن المطرب هيثم سعيد وفاة الملحن الشهير محمد رحيم بشكل مفاجئ قبل دقائق قليلة.

 

وأعلن سعيد عن خبر الوفاة مؤكدا أنه جاء بشكل مفاجئ ومفجع وهو ما اكده الفنان تامر حسني والمطربة إيناس عز الدين.

 

ومحمد رحيم ملحن وموزع مصرى من مواليد 9 ديسمبر 1979، قام بالتعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعرى فى البوم عودونى سنة 1998 من خلال اغنية وغلاوتك وكانت أول الحانة وعمره19 سنه وكمان البوم (أكتر واحد) سنة 2001 باللحن الشهير حبيبى ولا على باله حيث كان لم 22 من عمره.. وبعدها تعاون مع الكتير من الفنانين أبرزهم عمرو دياب، انغام، اصاله نصرى، محمد حماقى، امال ماهر، اليسا، حسين الجسمى، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محى، سميره سعيد، شيرين عبد الوهاب، ورده الجزائريه وأخرون.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

أخبار ذات صلة

0 تعليق