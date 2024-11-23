وفاة الملحن الشهير محمد رحيم بشكل مفاجئ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 03:52 صباحاً - أعلن المطرب هيثم سعيد وفاة الملحن الشهير محمد رحيم بشكل مفاجئ قبل دقائق قليلة.

وأعلن سعيد عن خبر الوفاة مؤكدا أنه جاء بشكل مفاجئ ومفجع وهو ما اكده الفنان تامر حسني والمطربة إيناس عز الدين.

ومحمد رحيم ملحن وموزع مصرى من مواليد 9 ديسمبر 1979، قام بالتعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعرى فى البوم عودونى سنة 1998 من خلال اغنية وغلاوتك وكانت أول الحانة وعمره19 سنه وكمان البوم (أكتر واحد) سنة 2001 باللحن الشهير حبيبى ولا على باله حيث كان لم 22 من عمره.. وبعدها تعاون مع الكتير من الفنانين أبرزهم عمرو دياب، انغام، اصاله نصرى، محمد حماقى، امال ماهر، اليسا، حسين الجسمى، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محى، سميره سعيد، شيرين عبد الوهاب، ورده الجزائريه وأخرون.

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